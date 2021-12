Ayuso resiste a las presiones y continuará de momento con su plan Covid

"Yo no estoy en disposición de acordar más restricciones ahora mismo a los ciudadanos porque no estoy en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria y económica que hemos mantenido en la Comunidad de Madrid a lo largo de estos dos años", afirmó este lunes la presidenta del Gobierno regional. "No estoy en condiciones a estas alturas después de tantas olas y de tanto esfuerzo".

Isabel Díaz Ayuso defendió su política contra la pandemia señalando que no sabe si "hay otras comunidades autónomas que han levantado dos hospitales públicos, que han puesto en marcha esta herramienta de vigía (a través del Canal de Isabel II detecta restos de covid-19 en aguas residuales), y si están realizando test a toda la población como estamos haciendo nosotros". "Madrid ha ido directamente contra el virus para no tener que seguir provocando más cierres y atacando más a la economía", subrayó.

Ayuso indicó también que la Conferencia de Presidentes "se ha convocado de manera sobrevenida" y ella lo que no quiere hacer "es, como el Gobierno, improvisar" por lo que informará el mismo miércoles de lo que va a trasladar al resto de presidentes. "Ahí intentaremos dar nuestro ejemplo para ver si sirve para buscar un entendimiento que es lo que queremos todos", adelantó.

La dirigente regional insistió en que el aumento de casos se está viendo "en todo el planeta, en Madrid también", pero indició en que esto "no reviste especial gravedad en la presión hospitalaria". Por ello, reiteró que quieren seguir ahondando en su estrategia de prevención: en que los ciudadanos puedan testarse antes de las reuniones, la ventilación y mascarilla.

Los test de antígenos, el miércoles

De hecho, Ayuso anunció que los test de antígenos gratuitos que la Comunidad de Madrid va a facilitar a cada madrileño para que puedan celebrar con más seguridad las fiestas navideñas comenzarán a repartirse entre las farmacias de la región este martes y estarán disponibles para su adquisición un día después, el miércoles, después de sufrir retrasos por problemas en la distribución.

Serán casi un millón los que se distribuyan y a lo largo de esta semana se irá distribuyendo otro millón más, principalmente de los fabricantes Siemens, Boson y Lambra, con repartos sucesivos en los próximos días. Se podrán retirar con la tarjeta sanitaria pública, presentando el DNI o NIE.

Este miércoles ya está en todas las farmacias de Madrid el test gratuito para que los ciudadanos puedan analizarse y cuidarse. Con test, responsabilidad, vacunas y el refuerzo de sanitarios, superaremos esta ola. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 20, 2021

Los test ya están incluidos en los 6,8 millones de tarjetas sanitarias activas en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad enviará además a los ciudadanos mayores de 16 años un mensaje SMS con un enlace a la página web con información relativa al autotest que van a recoger. En este enlace se pueden ver los videos demostrativos para entender mejor cómo realizar la prueba de antígenos.

"Los test antigénicos que los madrileños van a poder recoger en su farmacia contienen todo lo necesario para su realización, desde los hisopos nasales hasta la placa en la que aparecerán los resultados", informa la Comunidad de Madrid en nota de prensa. Estos permiten detectar la presencia del virus tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos a partir de las 48-72 horas de la infección.

Dos tipos de test

Cada caja de test de Siemens y Boson contiene un tubo que hay que abrir y depositarlo en el hueco que viene en su embalaje. Seguidamente, se extrae la varilla y se introduce en las dos fosas nasales. Hay que llevar el hisopo hasta 2,5 centímetros y frotar bien en la pared nasal. En el caso de los niños se hará con una toma de saliva.

A continuación se meterá la varilla en el tubo donde previamente se ha depositado el líquido reactivo que viene en una ampolla de plástico, y se girará varias veces. Después se extrae la varilla presionando un poco el tubo, se cierra este y a continuación se aplican el número de gotas según se indique en las instrucciones de cada test en la placa blanca. En 15 minutos se obtiene el resultado.

Por su parte, en los test de Lambra se extrae el hisopo o varilla, se introduce en las dos fosas nasales. Hay que llevar el hisopo también 2,5 centímetros y frotar bien en la pared nasal. En el caso de los niños se hará con una toma de saliva. Se retirará el adhesivo que se encuentra dentro del librillo y se insertará la varilla desde el hueco B hasta el A.

Seguidamente, se agregarán 6 gotas del líquido reactivo en el hueco A y se girará la varilla dos veces en cada dirección. Se cierra el librillo y se espera 15 minutos para conocer el resultado.

En caso de que el test realizado sea positivo, el paciente deberá aislarse en su domicilio, en una habitación con la puerta cerrada y con ventilación adecuada, utilizando mascarilla cuando tenga que salir y evitando el contacto con miembros de su familia. Además, deberá llamar al teléfono 900 102 112 para que le expliquen cómo actuar y recogerán sus datos.