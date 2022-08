La Comunidad de Madrid continúa estudiando el decretazo de Sánchez sobre el ahorro energético, pese a haber manifestado que lo cumplirán. De momento, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha indicado que los expertos han encontrado fallos "garrafales".

"Estamos estudiando si hay caso para recurrirlo por invasión de competencias de las comunidades y lo están analizando los servicios jurídicos. Es una decisión que se tomará en los próximos días", ha trasladado el también consejero de Educación en declaraciones a los periodistas tras visitar el Museo de Arte del Dos de Mayo.

En un estudio de varios catedráticos y profesores universitarios ya han comunicado que el régimen sancionador se "ha articulado mal" y que "probablemente es inconstitucional y que va a suceder exactamente igual que con las sanciones del estado de alarma, que no se podrán cobrar esas multas, además de otorgar inseguridad jurídica para comerciantes". Aunque lo más probable es que el Constitucional, como de costumbre, se pronuncie cuando los perjuicios causados a los ciudadanos ya no tengan remedio.

Además, consideran que el real decreto ley incumple el decreto de Salud y Seguridad en el trabajo que establece que en las actividades denominadas de trabajo ligero (comercio y hostelería) no puede haber más de 25 grados.

Otro de los errores que llevan detectados hasta el momento es que en el decreto exigen que se mantengan apagados los escaparates a partir de las 22 horas pero no se especifica cuánto tiempo. "¿Hasta al día siguiente? ¿Ocho horas? ¿Diez minutos? No se puede improvisar y si no dice cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates si un comerciante apaga durante 10 segundos ya está cumpliendo la ley y no podría ser sancionado", ha desarrollado.

Ossorio ha recordado que en la Comunidad ya se dispone de un plan de Eficiencia Energética desde el año 2017 con 3.000 actuaciones, como buscar sistemas de alumbrado más eficiente. A su juicio, "los gobiernos autoritarios quieren que el pueblo, los comerciantes y todos cumplan las normas que les encanta dictar pero ellos no, cogen el Súper Puma y el Falcon", ha lamentado, al tiempo que ha insistido en que no se plantean incumplir la normativa, solo que la están analizando para tomar la decisión de recurrir en los próximos días porque se trata de un "tema complejo".