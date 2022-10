La nueva exigencia de Monasterio a Ayuso: declarar BIC el Valle de los Caídos

Vox abre un nuevo frente a Isabel Díaz Ayuso. Su portavoz en la Asamblea exigió este martes a la presidenta madrileña que declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de los Caídos. "Yo todavía no he escuchado (a Ayuso)" aclarar "qué va a hacer respecto a la Ley de Memoria democrática, este proyecto totalitario de (Pedro) Sánchez".

"En su mano está -aseguró Rocío Monasterio- declarar BIC el Valle de los Caídos si quiere que no se profanen tumbas". La portavoz de Vox en la Cámara autonómica insistió en que es competencia de la Comunidad de Madrid. "Esto depende de la Comunidad de Madrid, de la señora Isabel Díaz Ayuso. Mañana, si quiere, lo declara BIC". Así, le preguntó: "¿Va estar con Sánchez o en contra de Sánchez?, ¿sí o no?". "Nosotros somos partidarios de hacerlo, de no seguir en este proyecto de división, de ruptura entre españoles".

El portavoz parlamentario popular, que compareció después ante la prensa, ya avanzó que no veía "viable" esta iniciativa. "Hace mucho tiempo me enseñaron que lo primero que tiene que hacer uno es analizar la viabilidad jurídica de una propuesta porque si es inviable a partir de ahí no hay nada más que discutir ni por criterios de oportunidad ni por otra razón", señaló.

"Y sin ser un profundo conocedor de la materia a mí me da la sensación de que es posible que sea una iniciativa que no sea viable desde el punto de vista de jurídico porque el Valle de los Caídos, si no recuerdo mal, pueda estar considerado patrimonio del Estado", manifestó Pedro Muñoz Abrines. Si esto es así, "la Comunidad de Madrid es muy probable que no tenga nada que decir al respecto".

El Gobierno de Ayuso responde: es Patrimonio Nacional

Públicamente el Gobierno de Ayuso guarda silencio. Su vicepresidente y portavoz, Enrique Ossorio, no quiso desvelar cuál es la posición al respecto y se remitió a la contestación que la propia Ayuso va a darle a Monasterio en la Asamblea el jueves.

No obstante, las fuentes consultadas por Libertad Digital van en la misma línea que ya había expresado Abrines: no está en manos del Ejecutivo regional llevar a cabo dicha declaración. Este asunto, sin embargo, sí estaba encima de la mesa desde hace meses y el Gobierno de Ayuso llegó a consultar a sus servicios jurídicos.

Además, prosiguen, "la declaración BIC no aplica ni para impedir que se lleven a cabo las exhumaciones" de los restos ni tampoco impediría que "el Gobierno lleve a cabo la resignificación de la actual Basílica" convirtiéndola en un Centro de Interpretación de la Memoria.

Añaden estas fuentes consultadas de la máxima solvencia que las declaraciones BIC que se pueden llevar a cabo desde Madrid afectan a otro tipo de edificios de propiedad municipal o regional y el Valle de los Caídos es Patrimonio Nacional. Explican que, además, cuando se declara un BIC se protege sólo "el continente" y no al "contenido" de la construcción o edificio en cuestión: el interior. Es decir, en este caso el contenido, la Basílica, depende directamente de Roma. En este lugar sagrado reposan las más de 33.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil.

La Comunidad de Madrid sí podría estudiar - en caso de que, por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera echar abajo la Santa Cruz del Valle de los Caídos- acudir a los juzgados para intentar frenarlo con otro tipo de argumentos como pudieran ser un atentado contra el entorno, el turismo, etc.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una entrevista anunció que la intención del Gobierno era convertir la actual basílica en Centro de interpretación "para que cambie el relato franquista" y que el diseño de ese futuro Centro se haría en "un concurso de ideas de ámbito internacional". Otra de las futuras actuaciones es que el Valle pase a ser un cementerio civil.