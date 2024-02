La presidenta de la Comunidad de Madrid desveló este lunes por qué su hermano no ha acudido a los tribunales para denunciar las difamaciones que vierte la izquierda contra él, empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso admitió, en una entrevista con Carlos Herrera en Cope, que "podría haber acudido a la Justicia en numerosas ocasiones"; es más, "podríamos haber ido a muchos tribunales y por supuesto que lo hubiéramos ganado" pero añadió: "¿Sabes lo que es una familia que quiere que la dejen, simplemente, en paz?".

La presidenta madrileña reveló también que Tomás Díaz Ayuso ha salido claramente perjudicado por su culpa. "Desde que yo estoy en política a él le ha ido mucho peor porque, si yo no estuviera aquí, él - que lleva 30 años en su sector y siendo muy bueno, una persona honrosa, respetable, que ha trabajado siempre y con el mismo poder adquisitivo- ahora mismo, como las empresas farmacéuticas, como cualquier multinacional, como cualquier persona relacionada con el sector sanitario, podría haber ganado cantidades ingentes de dinero".

Así las cosas, añadió: "Yo le he perjudicado a él, lejos de ayudarle". Todo esto "ha sido el choque laboral de dos hermanos: un comercial que lleva toda la vida trabajando también en la región de Madrid y una persona, su hermana, que tiene vocación política y que es presidenta ahora de la Comunidad".

La jefa del Ejecutivo regional reiteró que "él no está en política y quiere que le dejen en paz. Es más, yo creo que es lo lógico si todos tenéis familia. Podríamos haber ido a muchos tribunales y por supuesto que lo hubiéramos ganado pero lo único que quieren es que le dejen en paz, que es lo normal cuando se tiene humanidad".

La estrategia por parte de la izquierda es clara y la visualiza sin ningún tipo de cortapisas: igualar el caso Koldo con el del hermano de Díaz Ayuso a pesar de que "nada tiene que ver , por mucho que intenten" y "obedece más bien a una venganza personal de Sánchez y también a intentar decirle a los ciudadanos que somos todos iguales. Yo no sé si para su parroquia tiene algo de crédito pero, no, no somos todos iguales ni muchísimo menos. No tiene nada que ver un caso con otro porque uno no fue un caso ni siquiera y el otro está siendo un grandísimo escándalo con esas ramificaciones, donde ha habido políticos del más alto nivel", señaló.

La presidenta madrileña fue preguntada también por la noticia publicada este martes por Libertad Digital acerca de la posibilidad deslizada ayer por la portavoz del PSOE de que la llamen a declarar en la comisión de investigación que quieren poner en marcha en el Congreso de los Diputados.

Ayuso señaló que no es legal hacerlo pero está segura de lo que llevarán a cabo. "Por supuesto que harán lo que haga falta para hacer daño y para retorcer las cosas". Ahora, "las Cortes no tienen potestad para investigar y para hacer esto sobre comunidades autónomas, aunque yo ya, como no me fío nada de los servicios que está retorciendo la señora Armengol en el Congreso, me imagino que saltándose cualquier ley, como están haciendo con la ley de amnistía, lo podrían intentar, pero eso corresponde a las Cámaras territoriales".

Eso sí, la presidenta avisó de que se lo planteen "muy mucho" porque las "comunidades autónomas gestionadas por el Partido Socialista tienen un verdadero problema a la hora de dar explicaciones acerca de la compra de material". Así, retó: "Vayamos ahí porque lo bueno es que como la Comunidad de Madrid ha sido fiscalizada durante todos estos años tantas veces, tenemos toda la documentación preparada con todo organizado".

"A mí eso – dijo sobre su hipotética presencia en la comisión de investigación- me da igual porque yo no estoy hablando ni de venganzas ni de nada, esto no es el Far West de todos contra todos". Pero "en Madrid, a pesar de las dificultades que había en ese momento para comprar, se hizo todo con corrección, siguiendo las pautas, colgándolo todo en el portal de contrataciones", incidió.

Ya centrada en el caso Koldo dijo que no quiere "ninguna venganza, a diferencia del señor Sánchez, porque yo no vivo así, afortunadamente empiezo cada día la vida, cada mañana, con la cabeza y con la conciencia tranquila y con el corazón limpio. Pero sí quiero justicia. A estas alturas lo que quiero saber es qué han hecho con tanto dinero de tanta gente y por qué nos registraban el dinero a las comunidades autónomas".

Para Ayuso, no estamos ante "un caso puntual" sino ante "una trama que podría afectar a distintos ministerios, comunidades autónomas y hablamos de cantidades ingentes de dinero en distintos países fuera del nuestro". Y todo ello "con la connivencia de mucha gente ahí dentro" por lo que "intentarán hacer golpes de efecto". La intención de los socialistas es "pretender cerrar en cuatro días lo que a mí no me han dejado cerrar en cuatro años, ni siquiera yendo de frente y teniendo todo perfectamente demostrado".