Nueva campaña por la 'concordia': Más Madrid despliega lonas contra Ayuso por los fallecidos en las residencias

A Más Madrid los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez le han servido para poner en marcha una agresiva campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si Podemos optó antes de las elecciones municipales del 28 de mayo por desplegar una lona gigante con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, la formación escindida de los de Pablo Iglesias ha colocado dos carteles gigantes con la cifra de fallecidos en las residencias de ancianos.

No, no se iban a morir igual. No olvidamos y no pararemos hasta tener justicia. https://t.co/DUZBNaFnsB — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) April 29, 2024

"7.291. No. No se iban a morir igual", se puede leer en ellos. De esta manera, continúan retorciendo la frase que en realidad pronunció la jefa del Ejecutivo regional durante un Pleno en la Asamblea el pasado mes de febrero. En respuesta a su portavoz, Manuela Bergerot, Ayuso afirmó: "Fue la Policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió?, que había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias. Todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio (...)".

Días después, y en la Cadena Cope, profundizó en esta explicación. "Lo que están haciendo es retorcer la verdad porque yo dije que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. No significa que se les negara el traslado porque hubo miles de traslados (…)", señaló a la vez que negó tajantemente que en Madrid se aplicara el protocolo que ahora conmemora Más Madrid. "Animo a investigar en qué comunidades autónomas sí hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador que se filtró, que nunca se aplicó puesto que no ha habido ni un sólo gerente, un solo geriatra, un solo médico en alguna residencia de la Comunidad de Madrid que haya recibido una orden de ese tipo".

La lona de Más Madrid añade: "1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones". En redes sociales Bergerot advirtió que no pararán hasta hacer justicia. De momento, todos los tribunales le han dado la razón a la Comunidad de Madrid: "Van 19 archivos". Pero tanto ella como su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han acudido a la Fiscalía para entregar las casi 200 actas que la Policía Municipal, a instancias del Ejecutivo autonómico, levantó cuando acudió a los geriátricos durante lo peor de la pandemia del Covid-19.

Las lonas están situadas en la Avenida de la Albufera, en puente de Vallecas, y en la incorporación de la M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en el Parque de la Elipa, en Moratalaz. Según explican en un comunicado, estas lonas pretenden "recordar la memoria de todas esas personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria, y para recordar que se seguirá reclamando responsabilidades y justicia y que nunca caerá en el olvido". "Lo vamos a recordar por tierra, mar y aire, en juzgados y en barrios, en lonas de paredes y en parlamentos", subrayan.

"La fórmula de rebajar el tono"

En los pasillos de la Asamblea se sucedieron este martes las reacciones. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, cargó contra esta iniciativa y lo hizo tirando de ironía: esta es "la fórmula de rebajar el tono", como pidió este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia donde informó de que no dimitía. "Siguen con esas lonas retorciendo el dolor de las víctimas", prosiguió al tiempo que tachó de "mentira e hipocresía" el discurso del presidente y la actitud del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien dice "muy educadamente que se rebaje el tono" para que luego "sus diputados no dejen de atacar".

Lobato, por su parte, le dio la razón y apoyó esta campaña de Más Madrid, apuntando que es un "medio de recordar lo que pasó". El portavoz socialista defendió que las víctimas merecen "memoria y trato digno", así como "medidas" para que no vuelva a repetirse una situación similar.

Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, consideró que es una muestra de que "Más Madrid y Sumar están completamente descolocados". Frente a estos "espectáculos" pidió "trabajar para que las residencias sean lugares mejores y poner recursos".