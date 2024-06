El pasado 19 de junio la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció en rueda de prensa en la Real Casa de Correos para realizar un balance del primer año de gobierno tras la aplastante mayoría absoluta conseguida en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Pero sobre la mesa estaba el candente asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Díaz Ayuso no esquiva ninguna pregunta. La baronesa con más peso en el PP lanza un aviso serio a su propio partido: si antes "no se despolitiza" el sistema de elección de los vocales del CGPJ, el PP no puede entrar en el juego del PSOE, aceptar el ultimátum dado por el presidente del Gobierno y pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "No podemos fallar en esto, nos va la democracia en ello", advirtió.

Un mensaje, dijo, que había trasladado al presidente Alberto Núñez Feijóo. "Lo que opino sobre la renovación del Consejo lo he trasladado en los órganos internos de mi partido y también al propio Feijóo. Sé que él es el presidente, es el primero que está involucrado en que se despolitice este sistema de nombramientos antes de pasar a lo siguiente. Y esto tiene que ser así porque si no volvemos a ver lo que tenemos ahora mismo en el Tribunal Constitucional y porque a la democracia le quedan las horas contadas para que este Gobierno pueda tener una separación de poderes y unos contrapesos. Así que yo solo espero que tengamos en cuenta el desafío que tenemos por delante, que después no tendrá marcha atrás: todos aquellos que sean puestos en el Supremo a dedo tendrán la posibilidad de estar en su puesto hasta que cumplan los 70 y pico años. Y eso significa años y años de una falta de contrapesos, que a mí me preocupa mucho, que creo que España y cualquier democracia necesita".

Seis días después, el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo en Bruselas de la mano de Esteban González Pons y Félix Bolaños para renovar el CGPJ tras más de 2.000 días de bloqueo. A cambio de esta cesión, los socialistas aceptan la petición del PP de presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial", tal y como informan fuentes de ambos partidos y que consiste que los socialistas eligen a diez vocales y los populares a otros diez de los 20 que integran el CGPJ. A su vez, los consejeros serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el año 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado (seis vocales designados por cada Cámara).

El pacto, en estos términos ha satisfecho a la presidenta madrileña. Fuentes de su total confianza califican el pacto de "gran éxito" de Feijóo " defendiendo la independencia judicial". Así, ponen en valor esta "renovación inmediata" del órgano de gobierno de los jueces toda vez que se aprueba de forma simultánea una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, "en la misma sesión plenaria del Congreso de los diputados", que tendrá lugar en el mes de julio. "Es un éxito de acuerdo para el PP y Feijóo", añade una fuente más de su entorno a Libertad Digital. "Y va en la línea de lo que ella venía diciendo".

"El Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al presidente por un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Y todos los acuerdos se adoptarán por 13 votos", destacan estas fuentes otra de las medidas pactadas.

Y es que PP y PSOE han acordado una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Entre las mismas, se aprobará mediante Ley Orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años, alfo que comenzó a suceder bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"La renovación del CGPJ, si antes no se cambia el sistema de elección de sus miembros, va a ser un auténtico desastre, como ha pasado con el Tribunal Constitucional", expuso Díaz Ayuso en dicha comparecencia. Y avisó a los suyos de que el PSOE les "engañará nuevamente".