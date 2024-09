Ayuso contrarresta a Mónica García en el día mundial contra el suicidio

La ministra de Sanidad, Mónica García, lleva dando pistas sobre cómo quiere orientar sus políticas de salud mental desde el pasado mes de abril, cuando creó un Comisionado ex profeso para ello. Durante la presentación de dicho Comisionado se lanzaron mensajes que hicieron saltar las alarmas de la Comunidad de Madrid pero también de los expertos: "Los tratamientos farmacológicos a largo plazo matan, se sabe que hay una media de 20 años menos de vida de las personas medicadas con diagnóstico psiquíatrico", se dijo en aquel acto

Semanas después la responsable de este organismo, Belén González, incidió en en esta línea durante su comparecencia en la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados y abogó también por sustituir los antidepresivos por grupos de deporte, asociaciones feministas o sindicatos.

Ahora, recién arrancado el nuevo curso política, Mónica García ha presentado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, aunque no está listo del todo. El Ministerio espera ponerlo en marcha en 2025 y entre sus principales líneas de acción está el promover un registro de datos para "entender mejor" el fenómeno, introducir un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentar la realización de autopsias psicológicas, según ha explicado este lunes la ministra.

Herramienta para mejorar el seguimiento de los pacientes

En paralelo, la consejera de Sanidad en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acudió al Instituto de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón junto a expertos de salud mental y supervivientes de suicidio, con motivo de la celebración del Día Mundial contra esta causa de muerte no natural.

Allí anunció la incorporación a la historia clínica electrónica una nueva herramienta digital denominada Alerta de riesgo de Suicidio (Arsuic), que facilita la asistencia sanitaria a los pacientes en seguimiento por conducta autolítica y refuerza la colaboración entre el médico de Atención Primaria y los profesionales del Summa 112.

Fátima Matute ha explicado que el objetivo de esta medida es "prevenir, mejorar la calidad de la atención y no estigmatizar esta conducta entre los propios especialistas y la población". Para su aplicación, la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones pondrá en marcha cursos de formación para los profesionales facultativos de Psiquiatría y Psicología Clínica, así como sesiones de difusión general en Atención Primaria y Summa 112.

Madrid critica el plan de Mónica García

Asimismo, desde la consejería han criticado el plan de García puesto que "una vez más" las comunidades autónomas "no han sido informadas de manera previa" y tampoco se ha consensuado con las sociedades científicas, afean. También "carece" de memoria económica y "pone en entredicho la labor de los profesionales sanitarios".

"A mí me suena otra vez a otra patada hacia adelante, otro tuit, otro titular, sin concretar nada y sin desperdiciar un minuto en estigmatizar a la salud mental. No puedes hablar de que es un país dopado, no puedes demonizar la prescripción de fármacos porque eso es poner en duda el trabajo de nuestros profesionales, de nuestros psiquiatras, que son los que recetan y que creo que tienen criterio", subrayó Fátima Matute que volvió a poner como ejemplo otras enfermedades. "Si eres diabético, no pones en duda que te den insulina, ¿por qué pones en duda si tienes una enfermedad mental que te de un fármaco para tratarlo? Obviamente, si no tienes una enfermedad mental, no te darán un fármaco".

Pero los mensajes lanzados desde Sanidad lo que hacen es "frivolizar, estigmatizar y hacer bastante daño en una cosa que produce sufrimiento. Y, obviamente, nosotros también creemos que hay que asociar fármacos y un trabajo de psico-terapia, social y de integración, deporte u otras terapias que nosotros también estamos usando. Pero no se puede frivolizar diciendo que tienes que asociarte a un sindicato".

Madrid, un año más, es la comunidad autónoma de España con la tasa más baja por 100.000 habitantes por esta causa, lo que representa 5,91 casos, frente a los 8,22 de la media del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, Matute ha asegurado que, a pesar de estas cifras, "el Gobierno regional sigue trabajando intensamente en esta materia porque cada vida cuenta".

La importancia de los medios de comunicación

Una de las principales conclusiones a la que han llegado los profesionales y supervivientes que han participado en el foro es que "no hablar del suicidio, mata, y hablar mal del suicidio, también puede hacerlo". Por esta razón, han incidido en la importancia de celebrar un encuentro con los medios de comunicación "ya que la información que le llega a una persona en riesgo de padecer esta conducta puede ser determinante", ha destacado la consejera. Asimismo, han recordado que se debe evitar publicar detalles, lugares, casuísticas o metodologías, porque puede llevar a comportamientos imitativos y el llamado efecto contagio, sobre todo en población joven y vulnerable no siempre plenamente consciente de su carácter irreversible.

Incorporación de 700 profesionales

La consejería informo también de que con los últimos planes de Salud Mental y Adicciones se han incorporado más de 700 profesionales específicos en esta área en los distintos niveles asistenciales y categorías de la sanidad pública madrileña. Entre ellos se encuentran los 21 equipos de intervención domiciliaria del que este Instituto del Hospital Gregorio Marañón es un referente, al contar con un plan integral de tratamiento personalizado según el nivel de riesgo.

Igualmente, todas las consejerías trabajan de manera coordinada en este ámbito para, desde sus competencias, seguir avanzando en la prevención de estas conductas, actuando en los 179 municipios y colaborando con otras entidades como ADIF, RENFE, o Metro, además de organizaciones sin ánimo de lucro y el Tercer Sector.

Unidad para investigar la salud mental de los alumnos

De forma paralela, la presidenta anunciaba la creación de la primera unidad especializada de España que investigará "cómo desde la Educación se puede contribuir a la mejora de la salud mental, social y emocional de los más jóvenes". Esta iniciativa pionera contará con un equipo de expertos que realizará trabajos en material social y emocional aplicados a la convivencia, el estudio de las repercusiones del uso y abuso de las pantallas o el consumo de sustancias adictivas.

Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso durante su visita en Alcobendas al colegio público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Daoiz y Velarde para inaugurar el curso escolar 2024/25. Es un año, ha dicho, donde los recursos y la atención se van a volcar en los problemas que afectan a la salud mental de los menores. "Vamos a contar el asesoramiento de especialistas para hacer frente a los crecientes problemas de desánimo, depresión o adicciones que se observan a edades cada vez más tempranas", ha explicado la presidenta. Esta unidad se ubicará en el seno del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) para mejorar la salud mental de los alumnos de la región y estará dirigida por José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

En esta misma línea, el Gobierno regional continuará reforzando otros programas existentes como el Proyecto Henka Creciendo en el bienestar emocional, que pone a disposición de toda la comunidad escolar cursos y talleres que ya alcanzan a 136 centros beneficiando a más de 75.000 alumnos. Del mismo modo, se seguirán ofertando alrededor de 550 cursos sobre el uso responsable de las tecnologías, los peligros del consumo del alcohol y las drogas y de la importancia de la salud mental en general.

Asimismo, se seguirá colaborando con los agentes del ámbito sanitario a través de dos nuevos convenios con la Fundación Zurich y la Mutua Madrileña, que se sumarán a los vigentes con la Fundación Alicia Koplowitz y la Fundación Nemesio Díaz. Estas colaboraciones permitirán extender cinco nuevos equipos clínicos con dotación especializada en materia de salud mental compuestos por un psiquiatra, un psicólogo clínico especialista en salud mental y un graduado en enfermería especialista en estos temas. Estos dispositivos multidisciplinares llevarán la orientación en salud mental a más de 100 colegios e institutos ordinarios y todos los de Educación Especial.