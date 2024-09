El PSOE aprueba en un bronco debate que el centro de menas de Fuenlabrada se llame Isabel Díaz Ayuso

El Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó este jueves la iniciativa del PSOE para que el centro de menores no acompañados de La Cantueña, que el Gobierno madrileño prevé abrir en ese municipio, se llame Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas de Javier Ayala cuentan con mayoría absoluta por lo que la moción salió adelante, apoyada también por Más Madrid. Pero las consecuencias son nulas. El pleno del Consistorio, que dedicó parte de su tiempo a debatir sobre este asunto, no tiene potestad ninguna ya que el titular de las instalaciones es la Comunidad de Madrid que será la que decida finalmente su nombre.

El PP se ha opuesto frontalmente y ha pedido la dimisión del alcalde ante la "frivolidad" mostrada con los menores en situación de vulnerabilidad. De hecho, hoy mismo la portavoz popular Noelia Núñez volvió a exigírselo a Ayala ante la presencia de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia con el que mantuvo un encuentro y estuvo presente en la sesión plenaria. Ibarra "está avergonzado" con esta propuesta.

Según Núñez, lo que pretende el socialista Javier Ayala con todo esto es que Ferraz se fije en él para sustituir a Juan Lobato al frente del PSOE de Madrid. Pero "ya han elegido" a otro, dijo en referencia al delegado del Gobierno, Francisco Martín. Para la portavoz de los populares, lo que se esconde también tras esta moción es el "racismo" del alcalde socialista.

"Porque cuando se trata de crisis migratoria, como la que se está viviendo en España y ante la que su partido no está haciendo nada, no caben gracietas", señaló Noelia Núñez, que pidió al regidor que explique a los canarios, a los ceutís, a los melillenses, "que no pueden más por la inacción de su Gobierno, que mientras ellos tienen esa situación usted se permite hacer bromas con este tema".

En este punto, la portavoz del PP lanzó a Ayala una pregunta directa, que éste evitó contestar después: "¿Quiere usted un centro en Fuenlabrada, sí o no?". Y es que Núñez quiso poner de manifiesto la hipocresía de los socialistas, pues, sobre el centro que existe en Pozuelo o en Alcalá de Henares, donde el Ejecutivo central ha distribuido a inmigrantes traídos desde Canarias, el PSOE no se ha pronunciado en contra. "Usted ha llamado contenedor de menores, gueto o macrocentro al centro de La Cantueña, un centro que tendrá 96 menores acogidos. Díganos, ¿cómo llamamos entonces al campamento que el Gobierno de Sánchez mantiene en Alcalá con 1.800 migrantes hacinados? ¿ese es su modelo entonces?", preguntó.

Vox, por su parte, se mantuvo en su línea de culpabilizar a populares y socialistas por igual "porque han pactado la regularización de 500.000 irregulares", sostuvo su portavoz Isabel Pérez. "No queremos mansiones con campos de fútbol que no tenemos para nuestros hijos", dijo sobre La Cantueña.

El alcalde, por su parte, visiblemente molesto, aseguró que la moción no se trataba de ninguna broma. Y volvió a exponer los motivos que le llevan a estar en contra: el centro se encuentra "en mitad del campo", alejado de cualquier núcleo urbano. Pero deslizó algo más: "¿Por qué tiene que premiarnos la Comunidad de Madrid de todos los menores no acompañados? Es insolidario con respecto a Fuenlabrada".

Tras el pleno, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia calificó la moción de "impropia". "Cuando se abordan con ocurrencias estos temas que son tan delicados" es algo que lo "carga el diablo" y "puede abrir la puerta a un discurso del odio, xenófobo y a un conflicto que es innecesario", afirmó Ibarra para quien el centro de La Cantueña es una "muy buena opción para los menores no acompañados, para la convivencia en Madrid y para Fuenlabrada, que va a poder exhibir un centro de vanguardia".

Así, señaló que desde Movimiento contra la Intolerancia lo que aconsejan es que se "contribuya en positivo" para sacarlo adelante. "La situación que está viviendo este país con los menores es muy delicada. No procede a echar leña al fuego", avisó.