No cesan las informaciones sobre el botín secreto del jefe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), Oscar Sánchez. Según publica Okdiario los investigadores de la Policia Nacional han descubierto que el agente tiene otros 17 millones de euros en criptomonedas, que se añaden ya a los 20 millones de euros localizados en billetes emparedados en sus viviendas de Villalbilla (Madrid) y Denia (Alicante).

Según han podido saber ya las primeras investigaciones el agente presuntamente había conseguido este dinero de su participación en la organización de narcotraficantes del clan de los Balcanes.

Según cuenta la noticia publicada en Okdiario se trata de un volumen importante de monederos con millones de criptomonedas, sin embargo el jefe de la UDEF no ha dado las calves y sus compañeros, que están investigando a su propio jefe, no han podido descifrarlas. "Monederos encrochados", según fuentes judiciales, con contraseñas clave que se componen cada una de ellas de 12 palabras en inglés. Semejante cantidad de dinero, cerca de 17 millones de euros, estaría depositada en esos monederos vinculados a cuentas bancarias radicadas en el emirato árabe de Dubái. Ya ha solicitado una comisión rogatoria al país árabe para tener más información pero se teme que no sea cumplimentada con celeridad. La falta de colaboración de las autoridades de los Emiratos Árabes es una premisa conocida por la Policía y dudan que colaboren en poder acceder a esos monederos digitales ni tampoco en las sociedades opacas vinculadas a algunos familiares del inspector jefe de la Unidad.

Al frente del rastreo del dinero se encuentra el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que comanda la investigación con el apoyo de la Fiscalía Especial Antidroga. El botín que se pueda recuperar, además de los 20 millones de euros requisados por la Policía en las viviendas del inspector, en su despacho y en sus vehículos, se entregará al Plan Nacional contra las Drogas. El dinero de los narcos, como los 20 millones de euros incautados a lo largo del año 2024, se destina a financiar programas antidroga.

El jefe de la UDEF, cómplice del narcotráfico en Algeciras

La Policía también le imputa un delito de revelación de secretos oficiales, porque los investigadores de Asuntos Internos le acusan de dar el chivatazo al responsable en España del envío de los 13.000 kilos de cocaína al puerto de Algeciras.

Los investigadores mantienen que gracias a la alerta del jefe de Antiblanqueo, el representante del cártel de los Balcanes en España y su mano derecha tuvieron tiempo para escapar de la operación policial que de momento ya contabiliza 15 detenidos y más de 13 toneladas de cocaína requisadas.

Fue cuestión de horas, pero suficiente para escapar del cerco policial. Alertados por su cómplice, el policía de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los dueños de la empresa de importación que traía a España toneladas de cocaína desde Latinoamérica ocultas en contenedores marítimos de fruta escaparon de la operación policial. Los huidos son un hombre y una mujer cuya empresa tapadera de importación de frutas y cítricos se ubica en los municipios de Almoradí y El Campello.