Lobato deja al PSOE al descubierto: admite que consensuó con Cerdán su primer comunicado sobre los mensajes con Moncloa

A Juan Lobato no le quedó otra que reconocer ante el Tribunal Supremo que el comunicado con el que reaccionó el domingo a la exclusiva de ABC fue consensuado con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López [ahora en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública] y con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Y es que tanto dicho comunicado como las explicaciones que ofreció durante el pasado lunes chocan de plano con lo que realmente sucedió y de lo que da fe el notario al que acudió.

"Los bulos y la desinformación que sufrimos necesitan respuestas claras y acreditadas. Por esta razón acredité ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluta relativa al novio de la Sra. Ayuso. Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación (...)«."Los bulos y la desinformación. No existe teoría de la conspiración (...)", escribió Lobato en la red social Skyblue.

Cerdán se había desmarcado completamente de este discurso del portavoz del PSOE en la Asamblea y lo atribuyó a "una decisión personal" del propio Lobato. El número dos del PSOE negó entonces que hubieran presionado desde Ferraz al secretario general de los socialistas madrileños. "En ningún momento", aseguró en los pasillos del Congreso. Este viernes, tras su declaración en el Supremo y desde el Congreso Federal del PSOE que se celebra en Sevilla, no le quedó más remedio que admitirlo. Ante las preguntas de la prensa, Cerdán se limitó a contestar que "sí" lo consensuó con él.

A su salida del Alto Tribunal, Lobato apenas realizó declaraciones a la prensa. "Todo contestado y acreditado", respondió y confirmó que el magistrado le había preguntado si quería dejar su móvil para proceder al volcado de la información, algo a lo que no se negó. Pero Lobato sí quiso decir algo más: "Ya sabéis que los socialistas con la verdad y la ley por delante".

No es la primera vez que el ya exdirigente socialista pronuncia estas palabras. Lo hizo el pasado martes, cuando desafió a Pedro Sánchez y amagó con permanecer en su puesto. "No contemplo que fuera falso lo que se me dijo porque esto sería bastante grave", advirtió el todavía el líder del PSOE en Madrid. Y proclamó, en clara enmienda y aviso al sanchismo: "Tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y de los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos". Hoy lo volvió a remarcar.