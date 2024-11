Aldama sí estuvo en Ferraz: las imágenes que pedía Esther Peña y "atestiguan" que el PSOE mintió

En la que iba a ser la semana del encumbramiento de Pedro Sánchez como reelegido líder del PSOE se continúan acumulando los escándalos y malas noticias para el presidente: La Sexta ha difundido este viernes unas imágenes en las que se observa a Víctor de Aldama en la sede de Ferraz en la noche electoral de la victoria de 2019. Se trata de un avance del programa La Sexta Columna.

A finales de octubre, coincidiendo con la publicación de la foto de Pedro Sánchez con Aldama en un acto del PSOE, se informó también de que el comisionista y hombre clave de la trama corrupta habría estado en la sede socialista en la noche electoral de 2019. Desde el PSOE trataron de convencer de que la foto de Sánchez con Aldama era una más de tantas hechas con seguidores y simpatizantes y también negaron con rotundidad la presencia del comisionista en Ferraz.

Aldama: Acudí a Ferraz la noche electoral de 2019.

PSOE: "(nos) cuesta creer que Aldama estuviera en Ferraz. Son otros los que tienen que demostrar que acudió"

Otros: @laSextaColumma

Aquí está la prueba de Que Aldama estuvo en Ferraz esa noche 👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/DaTo6cpB6g — laSexta columna (@laSextaColumna) November 29, 2024

"Me cuesta creerlo"

La más enfática fue la portavoz socialista Esther Peña, que se esforzó en convencer a los periodistas el pasado 28 de octubre de que Sánchez "no ha cruzado jamás una palabra con Aldama". "Serán otros los que tendrán que comprobar y atestiguar" que Aldama "estuvo allí", dijo sobre su presencia en Ferraz. "Me cuesta creerlo", insistió Peña, cuyas palabras quedan ahora rotundamente desmentidas por el vídeo. "No hay mucho más que rascar", dijo la portavoz entonces, con argumentos idénticos a los que repetían otros dirigentes socialistas y el propio presidente, de viaje a La India.

Las imágenes de La Sexta muestran las celebraciones en el exterior (con la presencia, entre otros, de José Luis Ábalos o Koldo García) y a continuación las del interior de la sede con un Aldama que no parece un militante más.