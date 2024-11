Muere un hombre atropellado cuando esperaba el autobús en la plaza de Neptuno de Madrid

Un hombre ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas graves tras un atropello ocurrido en la madrugada de este viernes en la Plaza de Neptuno, en el centro de Madrid. El accidente tuvo lugar alrededor de las 3:00 horas, cuando el conductor de un turismo perdió el control del vehículo y arrolló a dos jóvenes que esperaban en la marquesina de autobús de Cánovas del Castillo, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid.

El impacto provocó heridas críticas en uno de los jóvenes, quien falleció en el lugar tras varios intentos de reanimación por parte de los sanitarios del Samur-Protección Civil. La otra víctima, también de gravedad, fue trasladada a un hospital cercano, al igual que el conductor del turismo, que sufrió lesiones severas.

#Atropello en Neptuno. El conductor de un turismo ha perdido el control y ha arrollado a dos jóvenes en marquesina del bus@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de uno y traslada graves a dos (uno el conductor)@BomberosMad ha saneado daños y@policiademadrid realiza atestado pic.twitter.com/Z5U97DH1ai — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 29, 2024

En el lugar del accidente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajaron para sanear los daños de la marquesina y estabilizar el vehículo siniestrado. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal de Madrid se encargan de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Testimonios del accidente

Uno de los supervivientes del atropello declaró a Telemadrid: "He vuelto a nacer, salí del trabajo y me he sentado a esperar el bus cuando de la nada apareció un coche y nos llevó a todos por encima. A mí me afectó un poco la pierna, pero gracias a Dios estoy bien". El hombre resultó con heridas leves en comparación con el resto de las víctimas.

Por su parte, fuentes del Samur-Protección Civil han confirmado que, además del fallecimiento, una de las víctimas y el conductor permanecen hospitalizados con pronóstico grave.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo en una zona de tráfico reducido y altamente transitada por peatones.