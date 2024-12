El PP de Ayuso, ante las ausencias de Sánchez en Notre Dame y en el funeral de Valencia: "No hay nadie al volante"

La reapertura de Notre Dame que tuvo lugar el pasado sábado acabó convirtiéndose en una gran cumbre informal de mandatarios de todo el mundo. La presencia del presidente electo estadounidense, Donald Trump; del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier; de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; del Príncipe Guillermo de Inglaterra; de los Reyes de los belgas, Felipe y Matilde; o de los de Marruecos y Jordania, entre otros muchos dirigentes -hubo hasta cuarenta jefes de Estado- confirió al acto un carácter de enorme calado político.

Sin embargo, España no estuvo representada en París. Ningún miembro de la Familia Real española ni del Gobierno estuvo en la ceremonia. Francia cursó sendas invitaciones, tanto a la Casa Real como al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Según se ha publicado este lunes por distintos medios de comunicación, Urtasun declinó la invitación por un motivo de "agenda": tenía una cuestión "familiar" ineludible. Se quedó en Madrid y a las 18:30 horas asistió a una función del Circo Mundial.

Casa Real no ofrece unas explicaciones claras en ese sentido. Pero cabe recordar que "el Rey sin necesidad de refrendo pero sin excluir el previo acuerdo del Gobierno, puede comparecer ante las instancias internacionales y visitar otras naciones en actos de indudable trascendencia política". Es decir, necesita el visto bueno del Ejecutivo para llevar a cabo su agenda internacional pero no es necesario que le acompañe ningún miembro del Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió el sábado a criticar duramente al Gobierno por su ausencia en París. "Es una vergüenza para nuestro país", escribió en redes sociales. "Una vez más, el Gobierno no está a la altura de la sociedad a la que debe servir". Poco antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid había salido a censurar también esta decisión. "Enorme decepción y pena porque en uno de los actos más importantes de Europa, la inauguración de Notre Dame, España no ha estado representada. El Gobierno prefiere aislar a nuestro país a reconocer la verdad: las raíces cristianas de Europa", escribió Isabel Díaz Ayuso en X, antes Twitter.

Enorme decepción y pena porque en uno de los actos más importantes de Europa, la inauguración de Notre Dame, España no ha estado representada. El Gobierno prefiere aislar a nuestro país a reconocer la verdad: las raíces cristianas de Europa. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 7, 2024

Ya este lunes el portavoz parlamentario de Ayuso en la Asamblea arrancó su intervención en la tradicional rueda de prensa de los lunes en la Cámara autonómica poniendo de manifiesto las múltiples ausencias ya del Gobierno en momentos clave, también en el funeral por las víctimas de de la DANA que se celebra hoy en Valencia y adonde sí acudirá la presidenta madrileña. Y es que inicialmente no estaba prevista la presencia de ningún ministro en la misa, únicamente estaba confirmada la asistencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Finalmente acudirán la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra de Ciencia, Diana Morant, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. No lo hará el presidente Pedro Sánchez, cuya agenda concluye con un acto a las 17.00 horas: un encuentro con el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, en la Moncloa. El funeral es a las 19:00 horas.

"Este fin de semana ha sido el de las ausencias", resumió Carlos Díaz Pache. "El Gobierno de Sánchez no ha enviado a nadie a celebrar la reapertura de Notre Dame, un símbolo de Europa, de Occidente y de tradición cristiana. Por sectarismo, por inacción o por inoperancia España no ha estado en una cita de obligada presencia donde han estado líderes de todo el mundo", censuró el dirigente popular.

Asimismo, Pache subrayó la ausencia de Sánchez en el Congreso, donde "se ha saltado el 60% de las sesiones de control desde que decidió que gobernaría con o sin el Parlamento". Y este fin de semana se ha decretado también, vía BOE, la "ausencia de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra". "La estrategia de Sánchez es quitarse de los problemas y no estar allí donde se necesita". De esta manera, argumentó el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, "si no está en la foto, parece que los problemas no van con él".

Pero la sensación es que "no hay nadie al volante, que España no tiene un Gobierno y que esto está dirigido por una organización dedicada únicamente a su propia supervivencia, capturando como rehenes a todas las instituciones y abandonando a los españoles", concluyó.

Ayuso suspendió el pasado miércoles su viaje al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi para poder asistir a esta misa funeral de Valencia por las víctimas de la DANA. La jefa del Ejecutivo autonómico tenía previsto acudir a Abu Dabi este fin de semana junto a la delegación de IFEMA para mantener reuniones al más alto nivel de F1 y preparar el Gran Premio de Madrid.