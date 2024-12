Ayuso pone el foco sobre el mensaje que recibió Lobato acerca de "la autodeterminación y la consulta": "Qué traman"

La presidenta de la Comunidad de Madrid convocó este viernes a los medios de comunicación en la Asamblea, donde estaba participando en el debate de Presupuestos, que han salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. El asunto no era otro que las últimas revelaciones conocidas acerca del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por haber presuntamente revelado datos confidenciales de su pareja, Alberto González Amador.

Isabel Díaz Ayuso habló ante la prensa un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliera al paso del informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo que instruye el caso, Ángel Hurtado, preguntándose "quién iba a pedir perdón" a García Ortiz y tachando de "bulos" todas las informaciones que al respecto se han publicado.

Lo cierto es que el informe de la UCO se limita a señalar que se han encontrado "0 [cero] mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado [del 8 al 14 de marzo]" en el móvil del fiscal general, lo que apunta a un borrado de los mismos pues el teléfono de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, sí recoge 12 intercambios de mensajes con García Ortiz.

"Hoy hemos sabido que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su teléfono móvil, lo dejó a cero, para engañar a la Guardia Civil con el único fin, el único objetivo de ocultar la comisión de un posible delito por el que está imputado", resumió la presidenta madrileña. "Y eso es lo que están aplaudiendo hoy Sánchez y su gobierno".

Llegados a este punto, Ayuso cree que Pedro Sánchez "ha enloquecido" por lo que debe "dimitir". No sólo está "acorralado por la corrupción", sino que "está destrozando la democracia, el Estado de Derecho". "Es usted una vergüenza para España".

Ayuso incidió en que Sánchez "actúa de manera cobarde" y "aplaude una operación de Estado contra un rival político" y "aplaude que el fiscal general del Estado borrara pruebas", de que presuntamente ha cometido graves delitos. Anoche, desde Bruselas, se "rio de la Guardia Civil y después volvió a arremeter contra un adversario político de esa manera cobarde y falsa".

Pero la presidenta regional no sólo se detuvo en el informe sobre el móvil del fiscal general sino también en el documento elaborado por la UCO acerca del teléfono de Juan Lobato, que implica ya directamente a Moncloa y Ferraz en la maniobra de las filtraciones. De esto, Ayuso destacó un aspecto concreto y es el mensaje enviado por el director de Gabinete del grupo parlamentario socialista de la Asamblea, David del Campo, al entonces portavoz del PSOE. "Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP.... Y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM". La respuesta de Lobato es un "yes".

"Alguien nos tiene que contar qué significa esto de la autodeterminación y la consulta… Qué traman", se preguntó Ayuso en la rueda de prensa. "Sabemos hoy que altos cargos de Moncloa y de Ferraz están involucrados en la operación de Estado contra un adversario político, contra un presidente autonómico, algo propio de un régimen bolivariano, y la Guardia Civil certifica que estos altos cargos del Gobierno manejaban un documento de manera ilegal antes de que se publicara en los medios. Y eso es lo que están aplaudiendo también Sánchez y su Gobierno".

"También sabemos hoy que el Partido Socialista de Madrid, con Lobato a la cabeza, participó activamente en esta operación de Estado y durante cerca de ocho meses lo utilizaron para intentar destruirme. Eso es también lo que están aplaudiendo Sánchez y su gobierno, esa utilización".

La UCO establece una relación de cinco personas que tendrían conocimiento de ese correo antes de que fuera publicado en los medios de comunicación. Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez; el ya exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato; el actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín (antes director de comunicación del PSOE); el que era secretario de Estado de Comunicación en esas fechas, Francesc Vallés; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

El día antes de mandarle a Lobato el correo íntegro de González Amador, Sánchez Acera le trasladó la indicación de Francesc Vallés de que estuviera en "guardia permanente" porque el caso del novio de Ayuso iba a ir "a más".

Al día siguiente, ya cuando Sánchez Acera le remite el email del abogado del novio de la presidenta, Lobato comunica en el chat que comparte con David del Campo y la diputada socialista en la Asamblea, Marta Bernardo lo siguiente: "Y Pilar quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido (en los medios) pero que lo saque yo… No puede ser". Esto llama la atención de los agentes de la UCO: "Llama la atención que mencione directamente a Fiscalía y no a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua".

Del Campo le responde: "No lo hagas". Y le informa de que Vallés, Antolín y Espadas le han escrito por este mismo motivo. "Estos tres también me han escrito con lo mismo".

