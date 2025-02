"La que difunde bulos es Mónica García": Madrid pide a la ministra que financie ya el fármaco que "salva" de la leucemia

"Cuando ustedes le niegan la atención desde el Gobierno a los pacientes de ELA o le niegan el fármaco sanitario a los niños con cáncer, el fármaco principal, son ustedes los que están haciendo daño a la sanidad", le espetó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante la primera sesión de control al Gobierno madrileño de este nuevo periodo de sesiones, que se inauguró este jueves en la Asamblea de Madrid.

Presta, la ministra Mónica García, contestó a través de las redes sociales. "Señora Ayuso, no difunda bulos", escribió la también dirigente de Más Madrid. "Este medicamento para la leucemia infantil ya se está comprando en hospitales y administrando a quien lo necesita. La decisión fue en 2017 bajo un gobierno del PP. Ahora negociamos una financiación centralizada para garantizar el mejor precio", aseguró. Asimismo, García añadió que Ayuso "también miente diciendo que es ‘el fármaco principal. Ojalá fuera tan sencillo… El cáncer infantil es complejo y estas declaraciones no ayudan. Hace falta trabajo serio, investigación y decisiones responsables, no bulos para hacer política".

Señora Ayuso, no difunda bulos. Este medicamento para leucemia infantil ya se está comprando en hospitales y administrando a quien lo necesita. La decisión fue en 2017 bajo un gobierno del PP. Ahora negociamos una financiación centralizada para garantizar el mejor precio. pic.twitter.com/AgfTaMYgkX — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 6, 2025

No obstante, en el documento que recoge los acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de la sesión celebrada el pasado 20 de noviembre de 2024 se rechaza explícitamente la financiación del Blincyto, el fármaco indicado para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de células B CD19 positivo y en situación refractaria o en recaída. "La Comisión acuerda proponer a la Dirección General la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del SNS teniendo en cuenta criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el SNS". En la Comisión, presidida por el secretario de Estado del ramo, Javier Padilla, tiene mayoría el Gobierno central. "Claro que la que difunde bulos es Mónica García", señalan fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Es un fármaco que cura un tipo de cáncer hematológico de la sangre, que es la leucemia linfoblástica aguda en niños y también sirve para algunos casos en adultos y que lo estamos comprando las comunidades autónomas; y ahora dice que sí que se está comprando en los hospitales, claro, a costa de las comunidades autónomas", le replicó después la consejera madrileña.

"Lo que queremos es que forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que lo financie el Ministerio", reivindicó Fátima Matute. Mónica García "tiene la poca sensibilidad de decir que ya se está comprando ese fármaco. Obviamente, porque las comunidades autónomas salvamos vidas, que es lo que nos importa. Y compramos ese fármaco como si fuera extranjero para dárselo a todos los pacientes que lo necesitan. En la Comunidad de Madrid, en concreto, a 30 pacientes" que padecen la leucemia linfoblástica aguda tipo B, explicó la consejera. "Y en esos casos seleccionados sólo eso les puede salvar la vida", subrayó. Por su parte, "el Ministerio no está haciendo nada, no lo tiene en la cartera, no lo financia". Y son las autonomías, a petición de los profesionales, las que compran el Blincyto.

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso y Mónica García se enfrentan por los medicamentos contra el cáncer. Ya ocurrió con dos que, en concreto, tratan el cáncer de mama metástico, Enhertu y Trodelvy.

La consejera madrileña dio la batalla para que se financiara como ya ocurría en otros países europeos. También se lo reclamaron al Ministerio pacientes con esta enfermedad. Finalmente, el departamento que dirige García acabó rectificando. "Igual" que ocurrió en ese caso, "por favor, que incluya en la cartera de servicios" el Blincyto "y que no enrede", pidió la consejera madrileña.