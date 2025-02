La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, donde acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró sus mensajes de whatsapp "hasta en dos ocasiones" el día en que la Sala Segunda decidió abrir causa contra él, esto es el 16 de octubre. Asimismo la Guardia Civil ha podido comprobar que García Ortiz ha eliminado "recientemente" su cuenta de Gmail.

Esta noticia cogió a la presidenta de la Comunidad de Madrid visitando el Hospital público Universitario Puerta de Hierro. "Con respecto al borrado de los móviles y dispositivos digitales del fiscal general del Estado es algo que no me sorprende, ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y no me esperaba otra cosa", señaló Isabel Díaz Ayuso a preguntas de la prensa.

"Ya llevamos más de un año con este asunto de una multa, una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado donde estamos viendo cómo todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del Gobierno", añadió la presidenta madrileña, que volvió a mostrar su preocupación.

Para Ayuso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está para gobernar España" y atender "los problemas reales" de los ciudadanos. "Está para carcomer las instituciones, los contrapesos, los contrapoderes y autoamnistiarse en caso de que sean condenados, como están haciendo con los señores del procés o con los ERE de Andalucía".

"Esa es la sensación que me queda, que es un Gobierno a la deriva que lo único que necesita es desde dentro protegerse porque están carcomidos por casos de corrupción todos los días por todas partes. Y, mientras tanto, los problemas reales de España ahí están. Pero los demás seguimos trabajando y afortunadamente para eso también está el Estado de las Autonomías", subrayó Ayuso.

No me sorprende el borrado de los teléfonos del Fiscal General. El propio Sánchez ya se rió del trabajo de la Guardia Civil. No están para gobernar España. pic.twitter.com/IusvYo069F — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2025

En el atestado, la UCO afirma también que la única persona "fuera del ámbito de la Fiscalía" que contactó con el fiscal general del Estado la noche del pasado 13 de marzo, cuando se filtró el correo de la confesión del novio de Ayuso, fue el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, quien declaró como testigo ante el juez Hurtado.

"En relación con esta comunicación es necesario destacar que Miguel Ángel Campos es el periodista de la Cadena Ser que firma el artículo de prensa, en la edición digital de la Cadena Ser, de las 23:51 horas, en el que se publican extractos del email del 2.02.2024, entre el abogado de la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía, y cuya filtración es investigada en el presente procedimiento".

En aquella información, se adelantaba, además, que la Fiscalía preparaba una nota de prensa para detallar cómo se habían producido esas conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, y el fiscal. Esa nota fue remitida a los medios unas horas después, la mañana del 14 de marzo.