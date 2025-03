"La situación política en España es insostenible", advirtió Isabel Díaz Ayuso durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este miércoles se celebró de forma extraordinaria en Valdemoro.

Para denunciar esta situación, un día después de que el PSOE y Junts pactaran delegar las competencias sobre inmigración a Cataluña, la presidenta madrileña optó por hacer en esta ocasión una descripción minuciosa de cada uno de los socios que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Bildu, "al frente tiene a un condenado por secuestro y pertenencia a organización terrorista" y hoy sigue incluyendo en sus listas a condenados por delitos de sangre, recordó. "Tiene como misión desmembrar España y la independencia del País Vasco bajo una república de extrema izquierda. Para lograrlo necesita reescribir la historia de España y la transición, de manera que España quede como un Estado fascista y fallido. Este es el socio prioritario de Pedro Sánchez en materias como la vivienda, pero muy especialmente en lo que llaman memoria democrática. Y ahí está la clave de todo. Su objetivo es dividir a España en bandos, retrotraernos a los peores años de nuestra historia, el guerracivilismo. (…) Los que han atentado contra la libertad y la vida hoy siguen imponiendo el silencio en el País Vasco para que nunca pueda florecer alternativa democrática alguna. Y todo con la colaboración del PNV, que tiene los días contados en el Gobierno vasco por no hacer lo que tenía que haber hecho a tiempo".

ERC, "al frente otro líder condenado a cárcel", en esta ocasión por sedición y malversación. "Y es justo junto a estos quienes tienen el poder para preparar las cuentas del próximo golpe. Estos son los que han pasado años malversando el dinero y expulsando a las empresas en Cataluña. Los que han empleado el dinero de los catalanes en sufragar el negocio del independentismo, hundiendo a la región en impuestos, burocracia y malversación del dinero para transformar a la sociedad, llevándola al borde de una guerra civil y al descrédito mundial. Y hoy tiene como misión hacer lo mismo con el dinero de todos los españoles".

Junts, "al frente, un golpista perseguido por la justicia. Su partido ha sido básicamente la derechona nacionalista que con su visión racista siempre miró por encima del hombro y trató de segunda a los extremeños, murcianos, andaluces, manchegos que iban a Cataluña a trabajar y siempre fueron tratados como extranjeros porque venían de fuera de Cataluña. Pues bien, el que se ha fugado con la colaboración de algunos mossos y que piensa en clave xenófoba, ha sido premiado por Pedro Sánchez para multiplicar la plantilla de agentes y la gestión de la inmigración y fronteras en detrimento de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por cierto, ¿alguien ha visto hoy a Marlaska? ¿Tampoco ha aparecido?".

Así las cosas, la presidenta advirtió de que no cabe "mayor ilegalidad ni mayor peligro para la soberanía nacional". Este plan, expuso Ayuso, tiene "dos conseguidores": Zapatero y Sánchez. Las dudas que suscita ese traspaso competencial en materia migratoria y de control de fronteras son muchas. "¿Dónde van a enviar a los inmigrantes que no quieran? ¿Quiénes son bienvenidos? ¿Quiénes no?". "Ya no contará Cataluña en el reparto que hace Pedro Sánchez de los menores no acompañados por comunidades autónomas sin tener en cuenta los recursos. ¿No ven que esto es una temeridad, que es algo totalmente insensato?", preguntó la presidenta.

"La libertad en la cultura, en la prensa, en la universidad, en los propios medios, hoy en pie de guerra como nunca, o el hundimiento de la pequeña y la mediana empresa, que es la más vulnerable, la fiel y la que está siempre sufriendo las ocurrencias de este partido. Pues sobre estos pilares se sustenta el proyecto de Pedro Sánchez; sobre esta bomba cabalga España", afirmó Ayuso.

"Este frente popular solo tiene como idear clara seguir adelante, jugando con el dinero, con la Historia, con la credibilidad, la soberanía, la unidad y, por tanto, el futuro de España. Siguen preparando el terreno para esta República federal plurinacional y, de hecho, ceder inmigración, fronteras y Hacienda es de facto crear la primera de esas naciones. Y un día, cuando el golpe se repita, ya no habrá modo de impedirlo porque ya controlarán la Hacienda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los funcionarios de hasta los ayuntamientos, la prensa y el Estado de derecho, porque incluso han borrado sus delitos del Código Penal, se han amnistiado entre ellos, y se saben impunes".

Más información en unos minutos.