Ayuso recurre ante la Audiencia Nacional el acuerdo del CPFF sobre la condonación de la deuda a Cataluña

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la condonación de la deuda a Cataluña. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este acuerdo no es válido, en primer lugar, porque las comunidades autónomas gobernadas por el PP no participaron en la reunión al entender que se trataba de un "peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas". Así, no existió el quórum suficiente para poder adoptar ningún tipo de acuerdo.

Además, esta decisión del Gobierno central es contraria al principio de igualdad, ya que "discrimina entre regiones y favorece a aquellas más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal y perjudicando a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, supondrá que cada madrileño tenga que asumir 500 euros más de deuda por la irresponsabilidad del Gobierno central".

La deuda generada "no se va a evaporar, la vamos a asumir todos los españoles y, en concreto, los madrileños tendrán que pagar cada uno 500 euros más por la irresponsabilidad de algunos y por la necesidad que tiene el presidente del gobierno de comprar los votos que le mantengan en el Palacio de la Moncloa", ha expuesto el portavoz del Ejecutivo autonómico.

"Este mal acuerdo, este acuerdo que entendemos que no fue adoptado porque no existía quorum suficiente, no es otra cosa que el pago de un peaje a un prófugo de la justicia, como Puigdemont, lo que supone que todos los españoles le tengamos que pagar la fiesta independentista a este prófugo de la justicia", ha señalado el consejero.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.