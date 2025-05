Reyes Maroto y Rita Maestre han vuelto a protagonizar una bronca en el Pleno del Ayuntamiento al enfrentarse al presidente, Borja Fanjul, por la aplicación del reglamento durante el turno de preguntas. Maestre ha interrumpido sin tener el turno de palabra, ha exigido respuestas y ha acusado al presidente de "vulnerar el reglamento", mientras que Fanjul ha intentado mantener el orden: "No busque que la expulse del salón de plenos porque no lo quiero hacer".

El enfrentamiento se ha producido durante la explicación inicial de Fanjul sobre el artículo 89 del reglamento, en el que ha detallado que las preguntas debían formularse de forma "escueta" en un máximo de un minuto. "Leo este artículo porque en los últimos 20 años que hemos tenido la suerte de disfrutarlo, solamente cinco veces ha habido problemas con la réplica y la dúplica", ha señalado el presidente antes de advertir que sería estricto con los tiempos: seis minutos en total repartidos equitativamente entre los intervinientes.

El recordatorio ha provocado quejas inmediatas por parte de las bancadas de Más Madrid y PSOE. Fanjul, ante los murmullos, ha añadido: "Yo les avisaré cuando lleven cincuenta segundos para que no se sobrepasen el minuto, creo que es más que suficiente para justificar la pregunta y eso es a lo que hace alusión el reglamento: una escueta formulación de la pregunta".

Cuando Fanjul había dado paso al secretario del Pleno para dar comienzo al turno de preguntas, Reyes Maroto ha interrumpido la sesión sin tener el turno de palabra para mostrar su desacuerdo: "Señor presidente, nosotros tenemos una objeción, quiero que se conozca que hemos pedido el informe al secretario y no nos lo ha remitido". Fanjul le ha reprochado la interrupción y ha instado a la socialista a "hacer cualquier consulta al secretario con el procedimiento reglado para estos casos si tienen algún problema con su aplicación".

Aparentemente zanjado el asunto, al llegar al punto siete del orden del día, la concejala socialista Soledad Murillo ha comenzado su intervención sobre las personas sin hogar sin formular directamente la pregunta, ante lo que el presidente del Pleno le ha recordado: "Siento muchísimo tener que cortar su intervención, pero tiene que hacer la escueta formulación de la pregunta como habíamos dicho", ha explicado, dando paso al concejal del Partido Popular encargado de la respuesta, José Fernández Sánchez. Murillo ha protestado, a lo que el presidente ha insistido: "Lo siento mucho, me tengo que ajustar al reglamento".

Durante el cruce, Maroto ha vuelto a intentar intervenir fuera de turno para pedir "el informe del secretario para que interprete el reglamento". "Me parece fantástico, solicite lo que quiera, pero hágalo en el momento oportuno y por los cauces adecuados", le ha respondido el presidente del Pleno. Finalmente superada la disputa, se ha dado paso a Fernández, quien ha dispuesto de un tiempo de tres minutos para responder y al que le ha seguido Murillo en su turno de réplica, con dos minutos.

Tras la dúplica del equipo de Gobierno, ha sido Maestre quien ha interrumpido el orden de la sesión esgrimiendo una "cuestión de orden" y acusando a Fanjul de "vulnerar" el reglamento: "La palabra ‘escueta’ y qué significa es una interpretación y lo que la mesa tiene que hacer es hacer una interpretación favorable al derecho a la participación. Lo que usted dice no lo pone en el reglamento, no lo pone en ningún lugar".

Fanjul ha intentado entonces cerrar el asunto dando las gracias a Maestre y continuando con el Pleno. Sin embargo, la portavoz de Más Madrid ha seguido insistiendo para exigir el presidente una respuesta porque es su "obligación": "Le estoy planteando una cuestión de orden, por educación sería bueno pero además como presidente del pleno sería bueno que me responda".

‼️Nueva bronca en el pleno de Madrid Rita Mestre se enfrenta a Borja Fanjul por la aplicación del reglamento: 🗣️ "Señor Fanjul, me tiene que responder por una cuestión de educación" pic.twitter.com/sN8IY2SSam — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2025

Con Maestre replicando, el secretario ha continuado con el turno de preguntas y Maroto se ha sumado a la bronca en defensa de la de Más Madrid: "Señor Fanjul, es una cuestión de orden, queremos una interpretación por parte del secretario". De nuevo, Fanjul ha reiterado a ambas que no tenían el turno de palabra y ante la insistencia de Maestre en su postura, le ha acabado por advertir: "No tiene el turno de palabra, no busque que la expulse del salón de plenos porque no lo quiero hacer".

En el Pleno extraordinario celebrado la pasada semana, el edil de Más Madrid Nacho Murgui fue expulsado de la sala después de haber sido apercibido por Fanjul, que aseguró que le había llamado "sinvergüenza" por triplicado a raíz de un encendido debate sobre la situación de los niños en Palestina.