Los estudiantes denuncian diferencias entre comunidades en la PAU: "¿Por ser de Madrid soy más listo que el de Murcia?"

Miles de estudiantes se han enfrentado este martes a su primer día de la Prueba de Acceso a la Universidad. Todo un año llevan preparándose los alumnos para los exámenes de este 2025 que tendrán lugar los días 3, 4, 5 y 6 de junio en toda España, excepto Cataluña que serán los días 11, 12 y 13 de junio. Libertad Digital se ha trasladado a las puertas de la Ciudad Universitaria de Madrid para ver cómo ha transcurrido el primer día.

El día ha empezado con Lengua y Literatura, un examen al que han entrado "tensos y nerviosos", pero el que finalmente, para muchos, se ha adecuado a lo estudiado durante el año. "No me ha parecido duro, pero si ha sido muy largo, me he dejado preguntas sin contestar", explican los examinados las puertas de la Facultad de Biología los alumnos.

Los estudiantes se encuentran "con ganas de afrontar el resto de exámenes". "Confiamos", comentan esperanzadores, "esperamos que se porten bien con las preguntas y con las correcciones", comentan. "Al final depende mucho de cómo te corrijan y de si tienes un buen o mal día", asegura Lourdes. Por su parte, Paula comenta que el temario que "no es de empollar" es más difícil, ya que juega en gran parte "la suerte". "No es solo estudiar, es factor suerte", subraya también Elsa. "Te frustra estudiar y que no entre", explica su amiga Carmen.

"Te lo juegas a exámenes que no determinan tu nota o tus conocimientos", dice. "Deberían hacer otra prueba distinta en función a la carrera a la que quieras aspirar".

"También ha cambiado mucho de este año al pasado", explican, "espero que eso lo tengan un poco en cuenta", continúa Lourdes. Este año prometía ser una de las pruebas más difíciles en los últimos años, pues se han eliminado las facilidades implantadas tras el Covid-19 suprimiendo la capacidad de elegir las preguntas entre opciones. Ahora el estudiante debe elegir un único modelo en bloque: A o B.

Una prueba injusta

La mayoría de los estudiantes aseguran haberse puesto "en serio" y a enfocarse para los exámenes de estos días en las últimas tres semanas, peso a ello, también explican que todo el curso ha estado enfocado a realizar estos modelos de exámenes. "Si te organizas bien da tiempo", aseguran Carmen y Elsa. "Está mal organizada en sí la PAU", reflexionan.

"La PAU no es justa, eso de que sea diferente en cada comunidad...", explica Pablo. Estas pruebas son organizadas por las comunidades autónomas – cada una posee exámenes propios y diferentes – en coordinación el Ministerio de Educación, algo con lo que los estudiantes de Madrid no se encuentran conformes. "Me parece muy injusto porque vamos a ir a la misma habiendo hecho un examen diferente", dice Paula.

"Me parece fatal. A mí lo de que personas de Andalucía o Valencia o cualquier otra comunidad hagan su PAU para venir a Madrid a estudiar me parece fatal. Yo creo que si quieres venir a Madrid a estudiar, haces la PAU de Madrid o una para toda España", comparte Lourdes.

"¿Qué pasa, que yo por ser de Madrid soy más listo que el de Murcia? Pues no. Si tenemos los mismos temarios tendríamos que tener todos los mismos exámenes", reflexiona Bruno. "Luego viene el de Murcia a quitarme a mí la plaza en la carrera y es totalmente injusto", continúa. "En Madrid es más complicado, nada que ver con otras comunidades", comenta Carmen equiparando sus exámenes con los de sus amigos de otras zonas del país.

Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comprometió el pasado mes de julio de 2024 a sus presidentes autonómicos a realizar una prueba conjunta que fuese similar en los contenidos y en las mismas fechas para 2025. Por ello, la Comunidad de Madrid; Andalucía; Aragón; Comunidad Valenciana; Murcia; Castilla y León; Galicia; Cantabria; Baleares; Canarias y las ciudades autonómas de Ceuta y Melilla tienen criterios unificados mínimos, si bien estos todavía tienen que avanzar de cara a 2026 para que sean iguales por completo. De hecho, el líder de los populares ha celebrado que "por fin", muchos de los estudiantes españoles realicen la PAU "en igualdad", aunque entre estos no figuran los estudiantes catalanes, vascos, asturianos, navarros ni castellanomanchegos.

Mucho ánimo a los jóvenes que se enfrentan estos días a la EBAU. Por fin, muchos la hacen en igualdad. Todo esfuerzo tiene su recompensa. pic.twitter.com/2vCTuwRjdE — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 3, 2025

Los resultados que obtienen en la PAU influyen directamente en las opciones que tendrán para elegir una carrera y una universidad en distintos puntos de España. Los estudiantes encuestados por LD aspiran a notas superiores a 8 puntos para acceder a Farmacia, Ingenierías, Psicología o Enfermería entre otras.

Lourdes Guerra señala la "falsa idea" que se tiene de la Selectividad ya que para ella es "un examen más". "A mí me parece que lo exageran mucho", aunque entiende la presión que pueden tener algunos estudiantes "si te juegas entrar en una universidad pública". En este caso Guerra necesita un 5 para acceder a la privada.

Lo que si tienen claro todos los estudiantes es en disfrutar según terminen los exámenes antes de conocer las notas. La fiesta y tomar el sol con amigos son los planes más esperados por los que estos días se enfrentan a unos de los días más decisivos de sus vidas.