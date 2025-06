El cierre de la Línea 6 de Metro contado por los madrileños

El tramo oeste de la línea 6 del Metro de Madrid, entre Moncloa y Méndez Álvaro permanece cerrado desde el 31 de mayo y lo estará hasta el 12 de septiembre, fecha en la que comenzarán los cortes en el tramo opuesto (Moncloa-Legazpi). Un cierre que forma parte de las obras de renovación y modernización de más de 20 kilómetros de vía, con el objetivo de actualizar la infraestructura y avanzar hacia la automatización total de la línea, prevista para 2027.

Más de 400.000 personas utilizan diariamente esta línea circular, por lo que el cierre ha alterado significativamente sus rutinas y obligado a una reorganización a gran escala de la movilidad urbana. Para mitigar el impacto, el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha un plan alternativo que incluye cinco rutas de refuerzo y autobuses gratuitos, como el SE-6, que cubren el tramo afectado con paradas próximas a las estaciones cerradas.

"A pesar de que están haciendo arreglos, ponen un sustituto para que podamos llegar a nuestro destino", señala a este diario Laura Giménez, una usuaria habitual en la línea que, aunque reconoce que los cortes afectan a "todos", valora que se hagan "para mejorar la calidad del metro".

La nueva distribución del transporte ha generado trayectos más largos, esperas más frecuentes y cierto desconcierto entre los usuarios. Cielo, que antes tomaba la línea 6 directamente hasta su trabajo, cuenta que ahora necesita hacer tres transbordos y caminar un tramo a pie. Aun así, se resigna: "Me ha afectado bastante, pero si es para bien, paciencia". En cuanto a los autobuses, asegura que "son efectivos y pasan", aunque los semáforos ralenticen su ruta.

Víctor Medina describe su experiencia como "una impresión", aunque también considera que la ruta alternativa con los autobuses sustitutivos es clave: "Es importante que el Metro de Madrid haya colocado estos autobuses". Coincide con la mayoría de usuarios al explicar que "la gente sale corriendo" para coger los transportes alternativos, algo que, en sus palabras, llega a parecer "un atropello de gente".

Autobuses, pero ¿suficientes?

Los autobuses gratuitos han sido el eje del plan de contingencia, pero no todos los usuarios están satisfechos. Nadia admite que los cortes le están afectando "muchísimo" porque llega "tardísimo" al trabajo. Aunque considera que los buses son efectivos, denuncia que "por las mañanas hay muchísima gente" y pide que se aumente el número durante las horas punta.

Ana, que también depende del nuevo servicio, lo resume con claridad: "Hay pocos autobuses de refuerzo y tendría que haber más. Hay veces que tengo que esperar bastante".

Otros usuarios destacan la falta de información. Álvaro, que está por primera vez en Madrid durante los cortes, confiesa que "no ha notado gran diferencia", pero añade: "Es un poco lío, no sé dónde están los autobuses, están mal indicados y no aparecen en ningún lado".

Marcos, que realiza prácticas cerca de Legazpi, ha vivido el caos en carne propia: "He llegado a Legazpi y tenían un poco de descontrol, no se sabe dónde están los buses".

En el lado opuesto, otros usuarios habituales del suburbano madrileño apenas han notado el cierre. Pedro, que vive en Villaviciosa de Odón, solo es consciente cuando tiene que desplazarse al centro. Sin embargo, advierte que sus amigos, estudiantes en la Complutense, "van a estar muy perjudicados" cuando arranque la siguiente fase de cortes en septiembre. "No sé qué criterios han tenido en cuenta", añade.

Automatización de los trenes

La remodelación integral de la Línea 6 incluye la renovación de más de 23 kilómetros de vía para aumentar la velocidad, reducir las incidencias y garantizar una mayor fiabilidad. Se instalarán nuevos sistemas de control de tráfico, comunicación y puertas de andén, además de un sistema de vigilancia continua desde el nuevo Puesto de Control Central, según ha informado Metro de Madrid en su comunicado.

También se reforzarán los protocolos de emergencia con cámaras, detectores de incendios, interfonos y personal especializado para gestionar incidencias. La automatización será similar a modelos ya aplicados con éxito en otros sistemas de metro.

La Línea 6, conocida como "la Circular", es una de las arterias principales del Metro de Madrid. Inaugurada en 1979, conecta con todas las líneas salvo MetroSur y transporta cada día a miles de viajeros entre puntos neurálgicos como Moncloa, Príncipe Pío o Avenida de América. Su evolución ha sido constante, desde su inicio entre Cuatro Caminos y Pacífico hasta su configuración actual con 28 estaciones.

María, vecina de Usera, expresa su frustración: "Me ha afectado bastante. Ahora tengo que ir hasta Avenida de América y en horas punta hay mucha gente. Los autobuses sustitutivos no son efectivos y hacen falta más".

La segunda fase del cierre se ejecutará del 13 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, y afectará al tramo este, entre Moncloa y Legazpi. Ambas fases mantendrán como cabeceras las estaciones en los extremos del tramo cortado. Metro ha habilitado un calculador de trayectos disponible por códigos QR en las paradas de los autobuses y en sus plataformas digitales.

Pese a las molestias, la mayoría de usuarios coinciden en algo: el cambio será positivo a largo plazo. "Con paciencia, más adelante se podrá disfrutar mejor del metro", señala Laura.