Óscar López ha eludido este viernes responder con claridad a una de las preguntas clave que planean sobre la crisis que sacude al PSOE: si el ex número tres del partido, Santos Cerdán, alentó o no una operación para obtener información contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de investigar al entorno de Pedro Sánchez.

Preguntado de forma reiterada por esta cuestión en una entrevista en la Cadena Ser, el ministro para la Transformación Digital ha evitado confirmar o desmentir que la dirección del PSOE estuviera implicada. "Mi partido no ha alimentado ninguna guerra sucia contra los rivales políticos. Eso nos lo han hecho a nosotros", ha zanjado, sin responder si Cerdán contactó con Leire Díez —la fontanera del PSOE— para recabar información sobre las investigaciones.

Sí ha sido más claro sobre la posible financiación ilegal del partido que investiga la Guardia Civil entendiendo que "el impuesto" que Koldo García, el exasesor de Transportes, pidió a un alto cargo del ministerio podría ser la "cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos". "Entiendo que se refieren a eso y que por ahí podrían venir las sospechas, pero en todo caso, como no hay nada que ocultar, se hará una auditoría", ha zanjado.

También ha garantizado de forma rotunda que las primarias de 2014 fueron "ejemplares", tras la conversación en la que Santos Cerdán le pedía a Koldo meter dos papeletas en las urnas, una escena que ha calificado de "infumable". "El único partido en España que tiene un censo real es el PSOE. El único. El único es el único", ha remarcado, insinuando que el resto de partidos operan con censos "con otros componentes".

Con la dimisión de Santos Cerdán, el líder del PSOE-M ha insistido en que ahora "todos los protagonistas están fuera" del partido y todas las crisis, zanjadas. "De raíz", ha repetido. Sin embargo, ha deslizado críticas a actuaciones judiciales "dudosas y sospechosas", y ha enmarcado la investigación en lo que considera una "guerra sucia contra el Gobierno", promovida —según él— por "la derecha y la ultraderecha".

Pese a su "confianza" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, López ha matizado que "en la UCO, como en el PSOE y en el PP, hay personas mejores y peores", y ha subrayado que, si algún agente incurriera en irregularidades, también debería ir "pa’lante" como, dice, se exige "en mi casa". "El problema está en quienes exigen a los demás cosas que luego no se aplican. Por eso estoy orgulloso de lo que ha hecho el presidente del Gobierno: de que ha actuado, de que no le ha temblado el pulso y a mí eso es lo que me vale", ha añadido.

En otro momento de la entrevista, y en referencia al papel de la derecha, ha señalado al expresidente José María Aznar por lanzar lo que ha calificado como "un silbido para perros" que habría movilizado una cruzada contra el actual Ejecutivo. "La frustración y la impotencia de la derecha la ha llevado a una guerra por tierra, mar y aire", ha afirmado.

La salida de Ábalos "absolutamente" nada tuvo que ver con la trama

Sobre la salida de José Luis Ábalos del Gobierno, el que también fue Secretario de Organización del Partido ha asegurado que "absolutamente" nada tuvo que ver con la trama. Según dice, su cese respondió en exclusiva a una "remodelación del Gobierno", algo que "se ha explicado una y otra vez".

López ha reconocido que "es evidente" que el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán "afecta" al Gobierno, pero ha defendido que lo importante es la reacción: "Actuar con contundencia y con transparencia". El ministro ha negado que haya motivos para una crisis de Gobierno o una cuestión de confianza de Sánchez, ha cerrado filas con todos los ministros y ha asegurado que ninguno está implicado.

Exactamente, preguntado por si Sánchez puede seguir al frente del Gobierno tras haber confiado precisamente en Ábalos y Cerdán, ha respondido: "Es que es al revés: si no hubiera actuado como ha actuado, entonces no podría seguir". Así, ha insistido en que "la responsabilidad de los casos de corrupción afecta a las personas que han cometido eso" y el papel del presidente del Gobierno es únicamente responder con "decisiones" y "actuando".

"Yo creo que hubiéramos perdido la credibilidad si no hubiéramos actuado; si hubiéramos tratado de amparar, de tapar, de ocultar; si echáramos a un dirigente del partido por denunciar los casos de corrupción que hay en casa", ha añadido, advirtiendo que en ese caso "el primero que no estaría aquí sería yo".

Sobre una posible reestructuración en el Gobierno tras el último informe de la UCO, ha sido tajante: "¿Me puede usted decir qué le afecta a ningún ministro del Gobierno de España?", ha contraatacado, asegurando no tener "ninguna duda de ninguno". Y aunque no ha concretado qué cambios prevé en la Ejecutiva del partido, sí ha confirmado la ruptura con Santos Cerdán: "Lo que me duele es que, viendo las conversaciones, aún lo niegue, sobre todo al presidente del Gobierno".