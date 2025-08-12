Aviso en Madrid por polvo africano: riesgo para mayores, niños y personas con problemas respiratorios

La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada, este martes, de una masa de aire africano con concentraciones elevadas de polvo en superficie que pueden afectar a la calidad del aire y a la salud, especialmente en personas vulnerables.

Según datos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante la jornada podrían registrarse en el centro peninsular concentraciones de polvo en superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico. Estas cifras implican un aumento significativo de partículas en suspensión que, en determinados colectivos, pueden agravar problemas respiratorios o cardiovasculares.

El organismo municipal Madrid Salud aconseja a la ciudadanía evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre mientras persista la intrusión de polvo y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir al centro de salud más cercano o llamar al 112. Esta medida busca reducir la exposición a partículas que, al ser inhaladas, pueden penetrar en el sistema respiratorio y causar molestias o empeorar síntomas preexistentes.

#calidaddelaire Durante el día de hoy y mañana, esperamos niveles elevados de partículas en suspensión por intrusión de masas de aire africano. Echa un vistazo a la previsión 👉 https://t.co/Fr3h4t8Gyd Protege tu salud 👉 https://t.co/jiVCx3BStI — Calidad del Aire en Madrid (@airedemadrid) August 11, 2025

Medidas para reducir las emisiones

Para contribuir a la mejora de la calidad del aire, la Comunidad también recomienda priorizar el uso del transporte público frente al vehículo privado. La disminución del tráfico rodado ayuda a evitar que el polvo depositado en las calles se remueva, incrementando los niveles de partículas en suspensión. Además, las autoridades recuerdan que la intrusión de polvo africano es un fenómeno transitorio, aunque su intensidad puede variar en función de la dirección y fuerza del viento.

Este tipo de episodios afecta especialmente a personas con enfermedades respiratorias crónicas, niños, mayores y mujeres embarazadas, que son más sensibles a los cambios en la calidad del aire. Los expertos recomiendan seguir de forma estricta las indicaciones sanitarias y permanecer en interiores en las horas de mayor concentración, normalmente durante la tarde.