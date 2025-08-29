Ayuso causa sensación en Llanes: "RTVE se va a arrodillar ante Sánchez de una manera pornográfica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid visitó este viernes Llanes (Asturias) para participar en la gala de entrega del primer Premio Tomás Antuña, que honra la memoria del que fuera médico y vecino de este bonito municipio asturiano, además de presidente de los populares locales y teniente de alcalde del Ayuntamiento, fallecido en septiembre del pasado año.

Isabel Díaz Ayuso fue invitada por el presidente del PP del Principado, Álvaro Queipo, y la presidenta de la formación de Llanes, Aurora Aguilar. Junto a ellos pudo recorrer sus calles y fotografiarse con decenas de personas.

Durante la gala, Ayuso recordó a los asturianos que "del socialismo, se sale", como ya han hecho los andaluces. Un mensaje potente desde uno de los bastiones del PSOE. "Yo espero que los jóvenes dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo, y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy. Y por supuesto del comunismo, que para desgracia de España hoy se han fundido en un mismo proyecto", apeló la madrileña.

Porque estas ideologías – explicó- son solamente una forma hemipléjica de ver la vida, negando al otro, creyéndose superiores a todo lo demás de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, obscena que, además, lo carcome todo (…). Y qué no decir de ese frentismo y ese guerracivilismo que fomentan desde La Moncloa con el francomodín, para buscarle una explicación a todos los males de su mala gestión".

La presidenta madrileña también tuvo tiempo para hacer referencia a la entrevista anunciada hoy por RTVE a Pedro Sánchez. Será con Pepa Bueno en el Telediario de la noche y con un gran despliegue: se podrá seguir en directo en La 1, La 2; el Canal 24 horas, en RNE y en RTVE Play.

"Os invito a ver este lunes cómo los activistas en tantos medios de comunicación, especialmente en RTVE, que lo pagamos todos, se van a arrodillar ante Pedro Sánchez de una manera pornográfica para decirnos que la condonación de la deuda es por Cataluña y por el bien de los catalanes y si no estás en contra de Cataluña", adelantó Ayuso. Precisamente este mismo martes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda llevará al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo martes un anteproyecto de ley para que el Estado asuma la deuda pública de las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros con el único objetivo de contentar a Cataluña.

Ayuso incidió en esta cuestión para dejar claro que su postura no es contra los catalanes sino contra el negociado de los nacionalistas. "Donde se va el dinero es en las embajadas, en las instituciones catalanas que se utilizan con el poder público para perseguir al comerciante que rotula de una u otra manera, para seguir redactando leyes para que los niños vean cómo en el colegio pierden sus derechos constitucionales, por ejemplo, su deber y su derecho a utilizar la lengua española como reza la Constitución en artículos fundamentales".

"Para eso es para lo que estamos trabajando todos los españoles, para que el lunes a la cara el presidente del Gobierno nos diga que es por tu bien, que es por tu bien condonar las deudas. ¿Quién las va a pagar? Tus hijos, tus nietos, con lo cual que apechuguen otros. ¡Cómo se puede tener la cara tan dura!", exclamó.

"¿Las deudas se evaporan, me presta alguien dinero y ya se evaporan?", preguntó. "No, no lo prestamos y se evapora. Ese dinero pasa de unos a otros y eso hace que un país no sea confiable y eso es lo que hace que la inversión extranjera -y, por supuesto cuando vemos portadas con el presidente del Gobierno y Bego free- diga que este país a lo mejor empieza a dar señales de un camino un tanto dictatorial. Eso es lo que tenemos que aguantar y, en lugar de solucionar problemas reales y pensar en la España del futuro, nos van a seguir entreteniendo y llenándonos la cabeza de pájaros con identidades".

