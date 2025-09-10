La vicealcaldesa de Madrid señala a los antisistema y al Gobierno: "Es delito poner en peligro la vida de los ciclistas"

La Vuelta Ciclista está teniendo más prensa y cámaras que nunca. Pero no solo eso, esta edición tiene obstáculos nunca vistos: Los continuos intentos de sabotaje de la Vuelta por los españoles propalestinos y antisistemas -con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez- han conseguido que toda la sociedad mire hacia la competición deportiva.

La Vuelta Ciclista a España 2025 finalizará en Madrid este domingo 14 de septiembre de 2025. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, está poniendo en marcha todo lo que está en su mano para asegurar que no haya ningún ataque a los ciclistas en la capital de España. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha estado en La Noche de Cuesta para detallar el plan del ejecutivo.

"Los antisistemas están en el Gobierno"

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias ha lamentado que "se presenta complicada la Vuelta en Madrid debido a los antisistemas, que están en el Gobierno, sino miren a Más Madrid y al ministro José Manuel Albares".

También ha dicho que "vamos a ser contundentes en exigir en que se cumpla la seguridad de los equipos y de la gente. Vamos a hacer todo el despliegue necesario, pero depende de la delegación del Gobierno, y lo vamos a exigir aunque no tengamos todas las competencias".

Ha explicado también que la Policía Nacional ha tenido varias reuniones durante esta semana. Pero apunta a que lo importante es que les dejen actuar desde el ministerio del Interior, liderado por el polémico Fernando Grande Marlaska.

Delito poner en peligro la vida de los demás

En este sentido, ha trasladado que "es legítimo manifestarse pero es ilegal y un delito poner en peligro la vida de los deportistas, en este caso los ciclistas". Y tira un dardo a Franciso Martín, el delegado del Gobierno en Madrid: "No se si el delegado del Gobierno va a estar controlando la situación o va estar jadeando contra el final de la Vuelta ciclista", se ha preguntado la vicealcaldesa. Además, ha denunciado también al Ejecutivo de España: "Es una vergüenza que un grupo terrorista felicite al Gobierno de Pedro Sánchez".

Por último, ha insistido en que "vamos a animar a que la gente vaya a la final, es un escaparate internacional y no nos podemos permitir que el Gobierno y los violentos pongan en peligro este gran espectáculo".