Ayuso repasa el "culebrón caribeño" de La Moncloa: "Sánchez vive para que haya dos Españas y una acabe con la otra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid no hizo ningún spoiler cuando resumió lo que hasta ahora se conoce del "culebrón caribeño" de La Moncloa. Lo hizo durante un desayuno organizado por Fórum Europa, donde quiso repasar "una semana cualquiera" de este serial que lo impregna todo.

"El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias; la mujer del presidente, una asistente y el delegado del Gobierno se sentarán en el banquillo; el último secretario de Organización del partido del presidente del Gobierno lleva meses en Soto del Real; el anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente en el Gobierno y en el partido, está siendo investigado por posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación; el fiscal general del Estado, que depende del amo y trabaja como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro, tiene pendiente la fecha de su juicio por revelación de secretos".

Además, se sabe que había fontaneros de La Moncloa que "trabajaban para desprestigiar y arredrar a jueces"; que había cargos públicos en la Diputación de Badajoz que "crearon un puesto al hermanísimo, que vivía en La Moncloa mientras Hacienda le protegía". También "está quedando demostrado" que la mujer del presidente empleaba La Moncloa para sus proyectos particulares. "Veremos hasta dónde en su juicio donde el único sentenciado por ahora es el propio juez, por el ministro de Justicia", dijo en relación a los ataques que recibe el magistrado Juan Carlos Peinado.

Todo ello se enmarca, expuso Isabel Díaz Ayuso, dentro de la "situación excepcional" que vive España, "impulsada desde el Palacio de La Moncloa" y, "de forma personal", por Pedro Sánchez. Lo hace "sin respetar ni a su propio partido, mintiendo para llegar al poder, ocultando sus verdaderos planes, comiéndose toneladas de hemeroteca que le recuerdan que todo lo que hace y dice es, sencillamente, mentira".

Todo ello, argumentó la presidenta regional, "para que no gobierne la derecha", aquella que lleva 30 años gobernando la Comunidad de Madrid y en 12 comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos. "Es decir, Sánchez vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra, como hace él mismo operando contra el adversario, la alternancia política para seguir en la Moncloa, como poco, hasta que someta el Poder Judicial, a la prensa, amnistiando a todo su entorno", afirmó.

En este punto, Ayuso advirtió que cuando "una democracia liberal se ve secuestrada" por proyectos autoritarios, sorbo a sorbo, la exigencia en los gobiernos, el respeto por la ley y la pluralidad, las instituciones de todos, el rigor, la calidad de los servicios públicos, la separación de poderes, la empresa, la propiedad y la libertad "caen". Y con ello "siempre, siempre" cae la convivencia, y la prosperidad queda comprometida. En definitiva, "las naciones dejan de ser fiables".

"Este proyecto de ruptura con el que los socios de Sánchez y su embajador en Cataluña quieren llevarnos a una República Federal Plurinacional pasa por acabar con la Corona, la Transición, la Constitución y la descapitalización de la Nación, es decir: Madrid como capital".

Sobre la Monarquía precisamente preguntaron a la presidenta madrileña, más concretamente por los discursos que está pronunciando el rey Felipe VI acerca de la situación en Gaza. En este sentido, Ayuso no quiso sembrar ninguna duda sobre el apoyo cerrado de su gobierno a la Corona. "Unos por republicanos y otros por populistas, están siempre intentando desacreditar la figura del Rey, y siempre vuelven con lo mismo de ‘el pueblo está solo, solo quedamos nosotros, no nos representan’. Esto es muy propio del siglo XX, los más totalitarios en el siglo XX intentaron hacer lo mismo con la figura de la Monarquía", pero "es la institución que mejor representa a España, la que la une y va a contar siempre con el trabajo leal y con el apoyo absoluto del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Sobre el conflicto en Oriente Medio, la presidenta volvió a alertar de los peligros que conlleva la postura de Sánchez en este asunto. "Pretendiendo aislar a Israel, quien se queda sola es España, y se queda como una casa sin puertas, sin ventanas ante el panorama internacional que tenemos". "Somos tan listos -añadió Ayuso- que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes. Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda. El papelón de la ministra de Defensa en un momento así en el mundo es de no creer", apostilló.

Y el hecho de que "nuevamente te aplauda Hamás es suicida, ser la cabeza de la extrema izquierda en el mundo también. Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos, empezando por los que son compatriotas tuyos, es una canallada; alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo".