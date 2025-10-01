Madrid ha amanecido, un día más, con la polémica servida por las aglomeraciones y retrasos generados en el Metro a consecuencia de las obras. La novedad es que las denuncias se centran ahora en los llamados "empujadores": una figura que la izquierda asegura que la Comunidad de Madrid ha contratado para meter a los pasajeros en vagones abarrotados pero que, según el Ejecutivo regional, no existe más allá de la "imaginación" del PSOE y Más Madrid.

El revuelo ha sido tal que la propia CAM ha tenido que salir a aclarar que no existe tal figura, sino la de los "jefes de sector" —personal de plantilla de Metro— que, cuando se prevén aglomeraciones en hora punta, ayudan a distribuir a los viajeros. "Creo que solamente la izquierda y la mentalidad de izquierda pueden pensar que Metro de Madrid puede contratar lo que ellos llaman empujadores", ha zanjado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Lo que sí ha sugerido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es que el titular de Transportes, Óscar Puente, pruebe con este tipo de personal "para que los trenes puedan llegar a su destino, porque se quedan varados en cualquier lugar de la geografía española".

Por su parte, la oposición lleva ya un mes denunciando la situación del Metro en sus redes sociales a través de imágenes y vídeos de usuarios que utilizan el suburbano. En el caso del propio Óscar Puente, sus perfiles se han convertido casi en un escaparate diario de estos colapsos. Esta misma mañana, por ejemplo, compartía un mensaje de su compañero y secretario general del PSOE-M, Óscar López: "Pim, pam, pum, colapso", escribía junto a varios vídeos de andenes a rebosar.

Impiden el acceso a los andenes en la estación de Nuevos Ministerios en Metro de Madrid. ¿Por qué? Porque no cabe más gente. Los trenes pasan llenos. https://t.co/zdNeQnAvaw pic.twitter.com/o3ChJ0Ikus — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 30, 2025

En la misma línea está actuando el propio López, que publicaba hace escasos dos días: "Línea 5 y Línea 7 de Metro. Un día más yendo a trabajar o estudiar con buen ánimo y puntualidad. ¿Acabaremos teniendo empujadores oficiales?".

También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que precisamente ha descrito la jornada de este miércoles como otra "de infierno" en el Metro. "En la Línea 7 no dejan entrar viajeros al andén y no son ni las 9 de la mañana. Madrid vuelve a estar colapsado un día más. Y Ayuso la única solución que ha dado es contratar empujadores", ha escrito.

A través de un vídeo, la misma Bergerot ha denunciado la "brillantísima idea" del Partido Popular. "Ha contratado a 120 empujadores para que los pasajeros podamos entrar en los vagones de metro. La semana pasada tuve una reunión con Ayuso y cuando le contaba el caos que se vive en transporte madrileño, ella y sus consejeros me ponían cara de estar escuchando eso por primera vez. Pero ¿en qué mundo viven?", ha declarado, a la vez que ha lamentado que el PP haya "convertido Madrid en los juegos del hambre".

Empujadores en el Metro de Madrid. La solución de las mentes más brillantes del Gobierno de Ayuso al caos en el transporte. pic.twitter.com/rWCDl9OxAm — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 30, 2025

Desde la misma formación, Eduardo Rubiño también aludió ayer en el Pleno de Cibeles a esos mismos "empujadores" y esta mañana ha preguntado directamente a Ayuso en sus redes sociales: "¿Cuántos más crees que hacen falta?".

Lejos de la caricatura política, Metro ha explicado que el dispositivo de personal es habitual siempre que se prevé acumulación de viajeros. Concretamente, ha aclarado que se desplegaron 120 trabajadores el pasado 6 de septiembre para paliar el cierre parcial de uno de los tramos de Línea 6. "Es personal de Metro que se dedica a mejorar la movilidad de los viajeros", recalcan, insistiendo en que no hay nada parecido a los famosos "empujadores" que la oposición denuncia.