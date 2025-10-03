Madrid, capital mundial de la Hispanidad con 200 actos gratis y Gloria Estefan como estrella

Desde este viernes y hasta el próximo 12 de octubre, Madrid se convierte en la capital mundial del español con la celebración de la Hispanidad 2025, un gran encuentro cultural que reunirá a artistas de 23 países en 70 escenarios de la región bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'.

El festival, que celebra su quinta edición –con Argentina como país invitado– contará con más de 200 actividades gratuitas entre música, danza, teatro, cine, gastronomía, exposiciones y conferencias. El año pasado, las actividades por la Hispanidad atrajeron a casi 691.000 asistentes, un 22,7% más que en 2023, con un impacto económico de 43 millones de euros. La Comunidad espera superar estas cifras con la edición de este año.

🇦🇷 Argentina es el país invitado de esta quinta edición de #Hispanidad2025, representado por artistas como Miranda!, Babasónicos, Dillom, Kevin Johansen + Liners + The Nada, OnOff o Karina La Princesita, ¿Te los vas a perder? 🎉 +Info: https://t.co/QT81qOtRZf pic.twitter.com/8WssGwgijR — Hispanidad 2025 (@Hispanidad2025) October 1, 2025

Gloria Estefan, estrella de la edición

El momento más esperado llegará el domingo 5 de octubre con el concierto gratuito de Gloria Estefan en la Plaza de Colón, a las 13.00 horas. La cantante cubana celebrará sobre el escenario sus 50 años de carrera junto a más de 50 profesionales en un espectáculo que pretende ser único.

📆 Este domingo, 5 de octubre a las 13 horas, déjate llevar por la música de @GloriaEstefan en el gran concierto de #Hispanidad2025 en la @ComunidadMadrid. 🎉 La gran celebración de una artista que ha unido generaciones. Todos los acentos del español caben en Madrid. https://t.co/PSCPaeUnhi — Cultura▪️Comunidad de Madrid (@CulturaCMadrid) October 3, 2025

Ese mismo día, la Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía, a las 18.00 horas, con carrozas, comparsas y grupos folclóricos de 23 países. Argentina abrirá el desfile como país invitado, mientras que Filipinas participará por primera vez.

Cultura y diversidad en cada rincón de Madrid

La programación incluirá homenajes literarios, como el dedicado al Nobel Mario Vargas Llosa; ciclos de cine; exposiciones como Ecos del arte del virreinato del Perú; talleres de danza y cocina; actividades familiares; y espectáculos de teatro clásico como Fuenteovejuna.

El festival concluirá el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con conciertos en la Plaza Mayor, Puerta del Sol y Plaza de España. La clausura estará a cargo del grupo colombiano Bomba Estéreo, que tendrá lugar a las 19.30 horas, en Plaza de España.

Dispositivo de seguridad y movilidad

El Ayuntamiento de Madrid desplegará 800 agentes de Policía Municipal y decenas de efectivos de Samur-Protección Civil para garantizar la seguridad durante las jornadas. La Gran Vía permanecerá cerrada al tráfico el domingo 5 de octubre de 16.00 a 22.00 horas y se prevén cortes en la calle Alcalá, así como cierres puntuales en accesos a Metro de Plaza de España, Callao y Gran Vía.

Agenda completa con todas las actividades

Viernes 3 de octubre

Plaza Mayor : Orquesta Aragón (18:45), María José Llergo (21:00)

Puente del Rey : Bareto (19:00), Karina La Princesita (21:30)

Plaza de España : La Ganga Calé (19:30)

Puerta del Sol: Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20:00), Ballet Flamenco de Madrid (21:40)

Sábado 4 de octubre

Museo del Traje : Orilla (12:00 y 13:30)

Sierra Norte: Fuenteovejuna (20:00, teatro con música en vivo)

Domingo 5 de octubre

Plaza de Colón : Gloria Estefan (13:00)

Gran Vía : Cabalgata de la Hispanidad (18:00)

Ateneo de Madrid: Sylvia Torán (19:00, homenaje compositoras)

Jueves 9 de octubre

Plaza de España : Chita (18:30), Aleesha (19:00), Bon Calso (22:00)

Puerta del Sol : Nidia Góngora (19:00), Henry Méndez (21:30)

Plaza Mayor : Çantamarta (19:00), Los Estanques + El Canijo de Jerez (21:30)

Puente del Rey: Orquesta El Macabeo (19:00), Orquesta del Plata (20:00)

Viernes 10 de octubre

Plaza de España : Muerdo (20:00), Dillom (21:30)

Plaza Mayor : Rita Payés (19:30), Silvana Estrada + Ensemble (21:45)

Puerta del Sol : Miranda! (19:00), Babasónicos (21:30)

Puente del Rey: Nacho Nacif (20:00), Niña Polaca (21:30)

Sábado 11 de octubre

Plaza de España : La Ganga Calé (19:00), Alizzz (21:30)

Plaza Mayor : Orquesta Aragón (19:00), María José Llergo (21:30)

Puerta del Sol : OnOff (18:50), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20:00)

Puente del Rey: Gerardo Morán y Los más queridos (13:00), Bareto (19:00), Karina La Princesita (21:30)

Domingo 12 de octubre