Gloria Estefan será pregonera de la Hispanidad en las fiestas de la Comunidad de Madrid

La artista Gloria Estefan será la cabeza de cartel de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar entre el 3 y 12 de octubre de este año con Argentina como país invitado y un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este abril.

La región volverá a inundarse de actividades para reivindicar la "raíz común" de Hispanoamérica y España con propuestas como la Gran Cabalgata que recorrerá un año más la Gran Vía de la capital mostrando el folklore de los 22 países participantes, incluyendo este año por primera vez a Estados Unidos, que será el invitado de la edición de 2026.

🎉 @GloriaEstefan será la pregonera de #Hispanidad2025. 🗓️ Actuará gratuitamente el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón. 🎵 No te lo pierdas, porque en Madrid caben todos los acentos. +Info: https://t.co/sUe4bmTrT3 pic.twitter.com/uB90nl3Z3U — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 21, 2025

Estefan y su hermano Emilio acaban de anunciar que igualmente harán acto de presencia en otro gran acto musical latino, la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria de la música en español.

El evento tendrá lugar en octubre en el teatro Fillmore Miami Beach, la ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas, y asistirán también cantantes como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Goyo, Grupo 5, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna y Venesti.

Según Europa Press, la Comunidad desembolsará 484.000 euros para garantizarse la presencia de Gloria Estefan, una de las celebridades de la música latina más importantes de su historia, garantizándose así el impacto mediático de un evento llamado a aliar ambas industrias y culturas. La Comunidad lo explica por su "gran capacidad para atraer la atención de todos los públicos debido al ser una estrella a nivel mundial".

Afincada en Miami, la estrella formará parte de un festival que ha ido progresivamente aumentando su presencia y medios a lo largo de su breve historia, y donde actuarán otros artistas como Rita Payés, Alizzz, Niña Polaca o Bomba Estéreo.

El fichaje, no obstante, ya ha reportado severas críticas de Más Madrid y el entorno de la izquierda mediática, molesto con la promoción y desembolso económico por el día de la Hispanidad.