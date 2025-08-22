Otro sorpasso más: Madrid ya supera a Cataluña en startups

Madrid ha consolidado su posición como motor económico y social de España, protagonizando un nuevo ‘sorpasso’ que consolida su ventaja vis a vis Barcelona y Cataluña. Así, por primera vez, la Villa y Corte y su región lideran el ecosistema español de startups, tanto en número de empresas emergentes como en lo tocante a proyectos en fase de expansión (scaleups). Esta nueva ventaja se suma a una serie de hitos que confirman el dinamismo creciente de la capital en los últimos años, merced a su exitoso modelo de libertad económica.

Según el Informe Nacional de Empresas Tech 2025, elaborado por Ecosistema Startup con apoyo de Enisa, ICEX y otras entidades públicas, Madrid ha superado por primera vez a Barcelona en número de startups. Ahora mismo, la Villa y Corte tiene 937 empresas de este tipo activas, frente a 911 en la Ciudad Condal. Asimismo, la diferencial en las scaleups es de 112 frente a 93. Sumando el total de empresas tecnológicas, Madrid tiene 1.560 y 1.553 en Barcelona.

En el caso de la región comandada por Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que este territorio ha ganado tracción desde hace varias décadas, merced a políticas de apertura que han consolidado su papel como polo de innovación y emprendimiento, gracias a una combinación de atracción de talento y capital humano diverso, mejoras continuas en los servicios básicos y la calidad de vida y un entorno más favorable a la inversión, con impuestos más bajos y menos trabas regulatorias.

Otros sorpassos

El logro que ahora alcanza Madrid complementa otras conquistas que ya se habían consolidado a lo largo del tiempo en campos como el PIB per cápita, el PIB absoluto, el turismo internacional, las migraciones internacionales o el orden y la seguridad en las calles.

El primero de estos sorpassos se produjo en el PIB per cápita. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2023, Madrid encabeza el ranking regional con una ratio de producción por habitante valorado en 38.435 euros, frente a los 33.531 euros de Cataluña. Si retrocedemos a mediados de los años 90, encontramos que Madrid se situaba casi a la par con la región mediterránea, circunstancia que contrasta con la brecha de casi 5.000 euros que ahora se aprecia en las estadísticas del INE.

Otro sorpasso relevante es el referido al PIB absoluto de ambas regiones. En 2023, la producción acumulada en la Comunidad de Madrid alcanzó los 293.069 millones de euros, frente a un total de 281.845 millones en el caso de Cataluña, según las Cuentas Regionales del INE. La brecha, pues, es de 12.000 millones. Resulta especialmente relevante comprobar que Madrid logró esta ventaja con un millón menos de habitantes (6,9 millones frente a 7,9).

Un tercer sorpasso es el que se observa en el ámbito del turismo internacional. Por primera vez desde que hay registros comparables, Madrid superó a Barcelona en número total de visitantes en 2023, según datos del INE y de TurEspaña. La capital recibió 10,3 millones de llegadas internacionales, frente a 9,8 millones que viajaron a la Ciudad Condal. , Impulsada por su diversificada oferta cultural, de ocio y de comercio, la región de Madrid alcanzó asimismo un mayor gasto medio por turista, con desembolsos de 1.820 euros de media por estancia, frente a 1.189 euros en el caso de Cataluña.

Una cuarta categoría en la que se aprecia una clara ventaja en el caso de la Comunidad de Madrid es la referida a las migraciones internacionales. El año 2023 cerró con 150.469 entradas netas, superando holgadamente las 121.633 entradas netas que registró Cataluña, una brecha de casi 30.000 llegadas a favor de la región que gobierna la popular Isabel Díaz Ayuso.

Volviendo al ámbito local.Hay un quinto ámbito en el que se puede constatar la clara ventaja de Madrid frente a Barcelona: el orden y la seguridad en las calles. De hecho, la tasa de criminalidad en Barcelona fue un 50% más alta que en Madrid durante el primer semestre del 2024. Según datos del Ministerio del Interior analizados por la Agencia Catalan de Noticias, la ratio observada en la capital catalana fue de 48 delitos para cada 1.000 habitantes mientras que los datos para Madrid fueron de 31 incidencias por cada millar de ciudadanos. La tasa de hurtos es de 24,2/1.000 en Barcelona, frente a 12,8/1.000 en Madrid, mientras que los robos con violencia e intimidación o en domicilios y establecimientos es de 6/1.000 en la Ciudad Condal, triplicando los datos de la Villa y Corte (2,26/1.000).