Ayuso se descuelga del resto de barones del PP y no acudirá al funeral laico por las víctimas de la Dana

El funeral de Estado (laico) por las 237 víctimas mortales de la Dana se celebra este miércoles, 29 de octubre, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia. Y será en Valencia, que se convirtió en el epicentro de la catástrofe con la muerte de 229 personas.

Un homenaje a las víctimas que llega con la tensión política disparada, según avanza la investigación de la juez de Catarroja y se suceden los distintos cambios de versión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sobre su su paradero en las horas más críticas de la riada. De hecho, el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a Mazón a explicar y responder a todas las preguntas que le hagan en las Cortes valencianas y el Senado.

Mazón llegó al comité de crisis pasadas las 20.00 horas, cuando ya se había enviado la alerta a los teléfonos móviles y la situación era crítica en múltiples municipios. Este domingo se supo que una vez concluida la comida de trabajo que mantuvo con una periodista, la acompañó hasta el párking en el que ésta tenía aparcado el coche, a las 18.45, momento en el que ambos se despidieron. Los siguientes minutos, hasta la llegada del presidente valenciano al Cecopi, continúan siendo una incógnita.

El ambiente de crispación se ha trasladado también a este homenaje. Algunas víctimas habían pedido, a través de las asociaciones de afectados, que el presidente valenciano no acuda al funeral o que, al menos, no se acerque a saludarles. Pero Mazón sí irá y lo hará acompañado por todo su gobierno.

La que no asistirá será la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Ya estuve hace un año en la Catedral de Valencia con las víctimas, con los Reyes y el que no estuvo, por cierto, fue el galgo de Paiporta", ha explicado escueta este martes Isabel Díaz Ayuso, haciendo referencia a la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral celebrado en diciembre del año pasado.

En su lugar, tampoco acudirá nadie en representación del Ejecutivo madrileño. "No irá nadie por el mismo motivo: estuvimos representados ya por la presidenta en el funeral en la Catedral de diciembre de 2024", alegan a Libertad Digital fuentes de la Puerta del Sol.

Junto a Ayuso acudieron el año pasado a la emotiva misa funeral, acompañando a los Reyes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el de Aragón, Jorge Azcón; y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, así como los alcaldes de las más de 30 localidades de las zonas afectadas por las inundaciones. Pedro Sánchez declinó asistir lo que generó una gran controversia. A última hora se confirmó la asistencia de los ministros María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant.

Con esta decisión, la dirigente madrileña se descuelga del resto de presidentes autonómicos de su partido puesto que, además de Mazón, habrá una nutrida representación de los barones regionales del PP en el homenaje. Acudirán Juanma Moreno, Jorge Azcón o el de Galicia, Alfonso Rueda, según ha podido confirmar Libertad Digital.

Los presidentes de Castilla y León y Extremadura, que afrontan elecciones en breve, no asistirán "por motivos de agenda", pero sí enviarán a personas de su equipo. En representación de María Guardiola acudirá una consejera de su gobierno y en el caso de Castilla y León estará la vicepresidenta, Isabel Blanco.

Al ser preguntada por los cambios de Mazón en su relato sobre lo que hizo la tarde de la trágica Dana que arrasó el cinturón sur de Valencia, Ayuso ha evitado dar un respaldo explícito al presidente valenciano, pero ha cargado las tintas contra Sánchez. "Pienso que el Gobierno de la Comunidad Valenciana está en la recuperación y que, más allá de ello, cualquier otra decisión es algo que se tiene que ver de aquí al final de la legislatura".

"Sé que esta recuperación, que es necesaria para todos los valencianos, no cuenta con la ayuda del Gobierno, que solo está en el cálculo político. Me gustaría que aquellos del ‘si lo necesitan, que lo pidan’ me digan dónde estaban ese día, por qué estaban todos fuera, por qué tardaron tanto en aparecer". "Hay responsabilidades para todos", ha zanjado.

Igual que el pasado mes de diciembre, en el acto de este miércoles estará también el líder de los populares, cuya invitación estuvo en duda hasta el pasado viernes, cuando se cursó a través del Congreso de los Diputados, otorgándole la condición de diputado raso. Y es que en otras ocasiones, el presidente Pedro Sánchez ha invitado personalmente por carta al líder de la oposición, como ocurrió con el homenaje a las víctimas del coronavirus, cuando escribió a Pablo Casado. La portavoz del Senado, Alicia García, sí ha sido invitada a través de Moncloa.

En el caso de Vox, Santiago Abascal, tampoco estará, cumpliendo así con su amenaza de no coincidir en más actos con Sánchez fuera del Congreso. Sí asistirá la presidenta de las Cortes valencianas de Vox, María de los Llanos, por su cargo institucional. La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, recibió la invitación para acudir cuatro horas después de que concluyera el plazo para confirmar asistencia, según trasladan fuentes parlamentarias.

Polémica con la prensa

El funeral laico se celebrará este miércoles a partir de las 18:00 horas en las inmediaciones del Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En realidad consiste en un homenaje a las víctimas en el que sólo tomará la palabra el Rey Felipe VI, además de tres familiares de fallecidos en Valencia, Albacete y Málaga. Hay casi mil invitados y podrán asistir cuatro familiares de cada una de las 237 víctimas de la Dana.

En el homenaje se interpretarán varias piezas musicales y se guardará también un minuto de silencio por todos los muertos en esta tragedia que asoló especialmente a la Comunidad Valenciana pero que también se cobró víctimas en Castilla-La Mancha y Andalucía.

En las últimas horas se ha generado, además, una polémica por las restricciones que se han impuesto a los fotoperiodistas para cubrir el acto. Y es que sólo podrán realizar la cobertura gráfica RTVE y la agencia pública de noticias EFE.

La Asociación de Víctimas DANA 29 d’octubre de 2024 ha emitido un comunicado para mostrar su apoyo a los fotoperiodistas y ha reclamado que se garantice su presencia y se permita su trabajo "profesional y respetuoso".

En el comunicado indican que han sabido que la prensa será ubicada fuera del recinto, a cientos de metros del acceso, "lo que imposibilitará una cobertura fotográfica respetuosa con la libertad de prensa y de información, así como con el trabajo de los y las profesionales del fotoperiodismo". En su comunicado, han añadido que les "preocupa profundamente esta decisión", que a su juicio es "un intento de silenciar la verdad emocional" de lo que han vivido desde hace un año.

"Por respeto a las víctimas y a la ciudadanía, pedimos que mañana se rectifique esta decisión y se permita una cobertura plural, libre y digna del funeral de Estado".