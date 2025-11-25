David Bisbal inaugura por sorpresa la Navidad en el Metro de Madrid con un miniconcierto en Sol

El Metro de Madrid ha dado este martes el pistoletazo de salida a su programación navideña con un invitado de altura. David Bisbal, convertido en padrino improvisado de las fiestas subterráneas, ha aparecido a media mañana en el vestíbulo de la estación de Sol, despertando el asombro de los cientos de viajeros que cruzaban la zona en ese momento.

El artista almeriense no se ha limitado a saludar. Tal y como detallan las fuentes del suburbano madrileño, Bisbal se ha subido a un pequeño escenario instalado en el vestíbulo y ha ofrecido un recital de unos veinte minutos en el que ha interpretado varios de los villancicos que ya popularizó el año pasado, como su versión de "El burrito sabanero", además de "Ave María", uno de los grandes éxitos de su carrera. El miniconcierto se ha completado con "Los peces en el río" y "Todo es posible en Navidad", mientras los viajeros, móvil en mano, convertían el espacio en un auditorio improvisado.

David Bisbal canta en Metro de Madrid y desea Feliz Navidad en la capital pic.twitter.com/GYXxafOgfl — Libertad Digital (@libertaddigital) November 25, 2025

Un estreno sobre raíles

Terminada la actuación, Bisbal ha bajado al andén de la línea 3 para inaugurar el recorrido del Tren Mágico de la Navidad, que este año circulará por esa línea hasta el 6 de enero. El convoy, explican desde Metro, se desvía a la línea 3 debido a las obras de renovación integral de la línea 6 en su tramo este. El cantante ha acompañado a los primeros usuarios en el trayecto inicial entre Sol y Plaza de España, a bordo de un tren decorado con iluminación especial y vinilos tanto interiores como exteriores, inspirados en elementos tradicionales como cascanueces, lazos y bolas navideñas.

Durante la visita ha estado acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y responsable temporal de Transportes, Miguel Ángel García Martín, y por el viceconsejero de Transportes, José María García Gómez. Ambos forman parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según la nota de la Comunidad, los representantes del Ejecutivo regional han obsequiado al cantante con un cartel anunciador del Metro con su nombre, con el que Bisbal ha posado en el interior del tren.

Reacciones institucionales y del artista

El consejero García Martín ha querido subrayar el papel del Metro en estas fechas de gran afluencia: "En una región que vive intensamente la Navidad, y que cada año atrae a miles de visitantes para disfrutar del alumbrado, hacer compras o reencontrarse con familia y amigos, Metro ofrece una alternativa rápida, cómoda y fiable para desplazarse, lo que la convierte en la mejor opción para moverse durante las fiestas", ha señalado. Sobre la reacción del público ante Bisbal, ha destacado que "hemos visto que desata pasiones y desde luego se ha llevado una impresión magnífica de cómo es esta infraestructura".

Por su parte, el propio Bisbal ha valorado la experiencia del concierto sorpresa con un escueto pero rotundo: "Me ha gustado mucho", según recogen las mismas fuentes. El artista ha recordado también su participación navideña del año pasado con el Gobierno regional: "El año pasado fue en la Puerta del Sol, en el antiguo edificio de Correos".

El cantante ha querido insistir en su vínculo con la capital, más allá de su arraigo en Almería. Con una bandera de la Comunidad de Madrid al cuello, ha afirmado que la ciudad "se convirtió en mi casa rápidamente" y ha asegurado que puede estar "feliz y orgulloso de todas las banderas" que le representan: "la de Almería, Andalucía y España". También ha recordado que, cuando llegó a Madrid a principios de los 2000 en busca de su sueño musical, fue un usuario más del suburbano.

Un programa centrado en las familias

De acuerdo con el programa navideño difundido por Metro de Madrid, el Tren Mágico de la Navidad circulará por la línea 3 hasta el 6 de enero. Papá Noel y sus elfos se sumarán a este viaje especial todos los viernes, fines de semana y festivos hasta el 24 de diciembre. A partir del día 26, y hasta el 5 de enero, serán los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente quienes acompañen a los viajeros. La empresa pública ha precisado que informará diariamente, a través de sus perfiles en redes sociales, del recorrido y del horario aproximado de este convoy temático.

La programación diseñada por la compañía del suburbano tiene un marcado acento infantil. En el marco de las actividades de AulaMetro, y siempre según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, niños de 32 colegios de la región asistirán a un espectáculo en la estación de El Casar y participarán en un trayecto temático entre esta estación y Almendrales, acompañados por personajes navideños.

En la estación de Ópera, la Asociación de Belenistas de Madrid será la encargada de la creación, diseño y montaje del Belén que se expondrá durante las fiestas en el Museo de los Caños del Peral. Además, los aficionados a la música podrán disfrutar gratuitamente de un coro góspel que actuará los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central, tal y como figura en el programa oficial.