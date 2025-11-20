Los mercadillos navideños de Madrid abren con más de 100 puestos y nuevas ubicaciones

Los mercadillos de Navidad regresan a Madrid como una de las citas más esperadas del invierno. Desde finales de noviembre y durante todo diciembre, el Ayuntamiento de Madrid promueve una amplia red de espacios dedicados a la artesanía, los regalos y la gastronomía, dentro del programa oficial de celebraciones que incluye iluminación, belenes y actividades culturales en toda la ciudad.

Los mercadillos más tradicionales

El Mercado de Navidad de la Plaza Mayor, organizado por la Asociación del Mercado Tradicional Navideño, abrirá del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 con 104 casetas dedicadas principalmente a belenes, adornos y artículos tradicionales. En torno al centro histórico también se instalarán los puestos habituales de la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, y varias casetas en la plaza de Isabel II.

La Plaza de España prevé repetir el formato de La Navideña, que en su última edición se celebró entre el 23 de noviembre y el 6 de enero, con mercadillo, pista de hielo y actividades culturales en horario ampliado en fechas señaladas.

Artesanía en Recoletos y mercados en barrios

Entre Colón y Cibeles, el Paseo de Recoletos acogerá la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid, del 1 al 30 de diciembre de 2025, con la participación de más de 150 talleres procedentes de distintos puntos de España. La feria reúne propuestas en joyería, cerámica, cuero, vidrio, textil y otros oficios.

En Madrid Río, detrás de la Casa del Reloj y junto a Matadero, se instalará un mercado con una veintena de casetas de alimentación, productos típicos y artesanía. En la misma zona, en el Puente del Rey, se ubicará el recinto Navidad en el Río, con atracciones, pista de hielo, pista de trineos, puestos hosteleros y un pequeño mercado navideño.

Los distritos de Chamartín, El Retiro, Arganzuela y Moncloa organizarán mercados solidarios y ecológicos con productos de proximidad dentro de sus programas vecinales.

Mercados temáticos y propuestas en espacios culturales

El Mercadillo Navideño inglés de Saint George’s Church tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025, mientras que el mercadillo alemán Adventsbasar de la Comunidad Evangélica de Madrid se celebrará del 28 al 30 de noviembre. El Mercadillo de Navidad de El Corte Inglés Castellana abrirá del 13 de noviembre al 5 de enero, con casetas de decoración, juguetes y espacios gastronómicos.

Entre las iniciativas bajo techo destacan la edición navideña del Mercadillo del Gato, en Gran Vía 13 del 12 de diciembre al 6 de enero, y el Mercado del Encanto, que contará con varias sedes entre el 21 de noviembre y el 4 de enero, con creadores de moda, complementos, decoración, arte y gastronomía.

Otras citas habituales serán el Caleido Christmas Market (12 de diciembre al 5 de enero), el Mercado de las Flores Vogue (por confirmar), el Mercado de las Ranas (13 y 20 de diciembre), el Mercado de Motores (13 y 14 de diciembre), The Festival by Salesas (21 de diciembre), el Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels (5 a 7 de diciembre) y el Madrid Vegan Market - Edición Navidad (14 de diciembre).

Iniciativas solidarias y mercados especializados

La Fundación A LA PAR celebrará su mercado navideño Fundamarket del 28 al 30 de noviembre y del 12 al 14 de diciembre, con productos elaborados por sus profesionales y zona gastronómica. La Fundación Aladina organizará su Aladina Xmas Weekend los días 29 y 30 de noviembre en el Hotel NH Collection Eurobuilding.

El Mercadillo POP-UP Chic regresará al Hotel Palace del 5 al 7 de diciembre, con más de 30 firmas de moda, decoración y complementos. En la periferia, el Mercado de las Conchas reunirá artesanos y diseñadores en la Casa Verde de Torrelodones los días 13 y 14 de diciembre.

Floristería, artesanía y dulces tradicionales

La Xmas Shop de Sally Hambleton abrirá del 13 de noviembre al 8 de diciembre y del 15 de diciembre al 5 de enero en la calle Gabriel Lobo, 11, con arreglos florales, objetos decorativos y talleres, además de un concierto de villancicos el 1 de diciembre.

Desde el 22 de noviembre, el Convento de las Comendadoras ofrecerá sus dulces artesanos elaborados según recetas tradicionales.