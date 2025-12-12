El secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, han mantenido este viernes un intercambio de reproches en directo en el programa En boca de todos, después de una discusión sobre la gestión sanitaria y las manifestaciones que ambos han realizado durante la emisión.

Los registros del ‘Caso Fontanera’

El programa ha conectado en directo con Serrano mientras se desarrollaban los registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en las dependencias de Correos, en el Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica.

Durante la conexión, Serrano ha valorado la situación del Partido Socialista respecto a las denuncias por presuntos casos de acoso sexual. Tras su intervención, Pablo Fernández ha respondido desde el plató afirmando que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid "está desmantelando la sanidad pública regalándosela a empresas privadas" y ha calificado estas políticas como "terrorismo sanitario". Estas palabras han generado la reacción inmediata de Serrano.

Cuando la izquierda miente e insulta hay que responderles, como mínimo, con la misma dureza.

Ver hasta el final. pic.twitter.com/A6rC2A4lvb — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) December 12, 2025

Tras escuchar a Fernández, Serrano ha asegurado que esperaba ese tipo de declaración y ha calificado al portavoz de Podemos como "terrorista tertuliano". Además, ha señalado que no tenía interés en mantener una relación con él y ha utilizado el término "gentuza" para referirse a su interlocutor. También ha añadido: "Me acabas de decir lo de ‘terrorismo sanitario’ y te ofendes porque te digo ‘gentuza’", antes de pedirle que abandonara el debate.

Serrano ha afirmado igualmente que expresiones como la utilizada por Fernández contribuyen a "infravalorar el terrorismo en este país". La tensión ha ido en aumento hasta el punto de que Fernández ha intentado abandonar el plató.

Una expresión "hiperbólica"

El presentador del programa, Nacho Abad, ha intervenido para reprochar el tono empleado por Serrano, aludiendo a expresiones como "que te den" o "gentuza" . Según ha señalado, consideraba que ese lenguaje no era adecuado para el debate. Abad también se ha dirigido a Fernández para pedirle que reconsiderara la expresión "terrorismo sanitario" y la sustituyera por una menos hiperbólica.

Fernández ha respondido que, en su opinión, las políticas sanitarias del Partido Popular en la Comunidad de Madrid "ponen en peligro a la gente", y ha mencionado informaciones relacionadas con las listas de espera y la reutilización de instrumental sanitario. Ha recurrido de nuevo a un argumento habitual en la izquierda para criticar la gestión madrileña, a pesar de que en 2024 la Comunidad de Madrid ha registrado las listas de espera más bajas del país, muy por debajo de la media nacional y de las demoras de Cataluña.

El portavoz de Podemos se ha defendido asegurando que sus críticas se han centrado en "decisiones políticas y no en ataques personales".