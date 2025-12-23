Madrid mueve ficha para transformar 2.000 oficinas en viviendas dentro de la M-30

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado el inicio de contactos por parte del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante para transformar 2.000 oficinas en viviendas dentro de la almendra central bajo el paraguas del Plan Reside.

"Como consecuencia de la aprobación del Plan Reside en estos momentos se nos ha solicitado la capacidad de transformación de oficinas en viviendas en esta ciudad. Son aproximadamente en el en torno de las 2.000 viviendas en edificios ya construidos en la ciudad dentro de la almendra central", ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Y es que el regidor ha avanzado que 2026 será el año de la vivienda, de forma que "se construya de forma masiva en los próximos años", consolidando la capital como "la primera ciudad en capacidad de construcción de vivienda asequible de España y Europa", la de los barrios, con la presentación en enero de la Estrategia del Sur, y la de la culminación del "gran proceso de transformación urbana desde Madrid Río" porque el año que viene estará concluido el soterramiento de la A-5 y Castellana y el cubrimiento de Ventas.

Almeida ha hecho balance del año 2025 desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha dedicado sus primeras palabras a agradecer a la ciudadanía por su "paciencia y comprensión" ante el conjunto de obras de transformación urbana. "Esta ciudad no sería nada posible de todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que estamos haciendo si no fuera por cada uno de esos 3.540.000 madrileños que vivimos en esta ciudad", ha agradecido.

El alcalde tiene claro que 2025 "ha sido un año intenso, de trabajo duro y que permite culminar los objetivos que se plantearon en esta legislatura", con "una inversión histórica en vivienda, en políticas sociales, en seguridad y en transformación urbana".