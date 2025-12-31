Ayuso reivindica la igualdad ante la ley y Madrid como región "sin sectarismo" y que "pone freno a los totalitarismos"

Isabel Díaz Ayuso evitó el choque político en su tradicional mensaje de Nochevieja. Eso sí, quiso dejar claro que cada persona es "diferente, única, insustituible" y que "solo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades", dijo al concluir el año en que el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reivindicó así "el respeto por cada vida, por cada una de sus decisiones personales, por las aspiraciones y peculiaridades de cada uno". Y es que "desde esa pluralidad es como juntos podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir".

Ahora bien, la jefa del Ejecutivo regional lanzó algunos mensajes dirigidos claramente a Pedro Sánchez y a sus socios, alguno de los cuales ejerce de oposición en la región. "La Comunidad de Madrid es la región más viva del momento; la que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer", dijo.

En este punto y para cerrar su alocución, la presidenta recuperó el mensaje del rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena, que tantas críticas ha despertado tanto en Podemos como en Vox: "Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España".

El lugar elegido por Ayuso no es casual, tiene también una importante carga política. La presidenta se desplazó para grabar su mensaje de Fin de Año hasta el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, que este 2025 ha celebrado medio siglo de historia, tras un verano en que los fuegos devoraron amplias zonas de España ante la inacción, una vez más, del Gobierno central.

"Este ha sido un año muy difícil en la lucha contra el fuego. Una parte importante de nuestra maravillosa España ha ardido. Con ella, miles de personas han perdido sus montes, casas, negocios o animales. Y algunas, su propia vida. A todos ellos queremos recordarlos porque su dolor es el nuestro. Y porque solo así podremos remediar en parte sus efectos devastadores y pensar en cómo intentar evitarlos a futuro", señaló la presidenta que agradeció la labor de los bomberos, así como la de todos los servidores públicos, en esta y otras catástrofes, como el peor episodio de lluvias sufrido la pasada primavera o el "apagón inédito" que duró 12 horas y que se gestionó por parte de estos profesionales de forma "excelente".

Ayuso avanzó también que el afán de su gobierno para este 2026, año que supera ampliamente el ecuador de la legislatura y que coloca a Madrid a las puertas de las próximas elecciones autonómicas de 2027, es conseguir que la Comunidad "siga creciendo y consolidándose como una región de aspiraciones, buenos propósitos y alegría; que no pierda su carácter popular y callejero, social, en equilibrio". Y "para mantener los mejores servicios públicos - subrayó- es necesario mantener una economía fuerte, pujante, que llegue a todos".

En este punto la presidenta relató las principales medidas puestas en marcha por su Ejecutivo en este año que ya acaba, algunas de las cuales se materializarán los próximos meses, como la bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con historia, aquellos que tienen más de 50 y que se estrenará este mismo 1 de enero y la deducción en la matrícula de estudios universitarios y Formación Profesional para aquellos madrileños que estudian y trabajan a la vez.

También las grandes obras que han empezado en 2025, como la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud o la ampliación de la Línea 3 de Metro, que ya une Villaverde Alto con El Casar. También la reapertura de la Línea 7B hasta el Hospital 7 del Henares y la renovada Línea 6, mientras se amplía la línea 5 hasta el Aeropuerto.

Ayuso se detuvo en el gran problema de nuestros días, la vivienda, que ha visto cómo sus precios se disparan dejando a miles de personas, fundamentalmente jóvenes, sin la posibilidad de emprender un proyecto de vida. Un "problema nacional" cuya solución, para la presidenta, pasa por "más oferta y libertad, más seguridad jurídica y menos burocracia para que salarios y construcción lleguen cuanto antes". "Seguimos trabajando para ofrecer todas las viviendas posibles a los madrileños", afirmó Ayuso, que recordó que "más de la mitad de las protegidas que se construyen en España, se levantan aquí". Además, "damos más seguridad a propietarios, inquilinos y contra la ocupación, dentro de nuestro margen competencial y legislativo, mientras estamos ofreciendo todos los planes posibles, como el último de choque que aportará otras 15.000 casas en los próximos años".

"Para mantener los mejores servicios públicos es necesario mantener una economía fuerte, pujante, que llegue a todos: a los autónomos, a la empresa familiar, a las grandes y pequeñas y a sus empleados, su mayor tesoro; a los jóvenes, a los padres en paro o que apenas llegan a fin de mes, a los que han pasado ya el ecuador de su vida laboral, a los jubilados. Todos cuentan y en todos pensamos". Y "este equilibrio solo es posible si las administraciones gestionamos respetando el gasto público, la economía regional y el bolsillo de los ciudadanos", lanzó la presidenta, quien en este sentido contrapuso su modelo económico con el de la izquierda. "En esta legislatura hemos bajado los impuestos en 34 ocasiones", destacando la bonificación en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos que entró en vigor este 2025.