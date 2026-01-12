La cuesta de enero de Mónica García: nueva huelga de médicos en Madrid y manifestación frente al Ministerio

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se pondrán en huelga los próximos 14 y 15 de enero para reclamar un Estatuto Profesional propio que sustituya al actual Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. El primer día, el miércoles 14, también se manifestarán frente a la sede del mencionado Ministerio que dirige Mónica García.

La convocatoria, según ha explicado AMYTS, sindicato mayoritario del colectivo en la capital, forma parte de la movilización estatal impulsada por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

Aquí, la protesta comenzará a las 10.00 horas con una marcha que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará ante el Ministerio de Sanidad. A nivel nacional, los sindicatos estiman que 175.000 facultativos —dos de cada tres— están llamados a secundar la huelga a través de las organizaciones integradas en APEMYF.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el paro afecta a todos los médicos y facultativos, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos los residentes MIR, otros profesionales en formación sanitaria especializada y facultativos de centros vinculados al SERMAS, como el Hospital Gómez Ulla, la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de gestión indirecta.

El origen del conflicto está en la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, que ha generado un rechazo frontal entre los médicos por considerar que no reconoce la singularidad de su desempeño ni su nivel de responsabilidad. Desde AMYTS advierten de la "profunda preocupación" que ha despertado el proyecto y recuerdan que la profesión arrastra desde hace años un deterioro progresivo de sus condiciones laborales.

La huelga fue anunciada ya en el mes de noviembre con el objetivo, explican desde el sindicato, de evitar que el conflicto "se enfriara" durante el mes de enero. En este sentido, subrayan que la convocatoria responde a una situación prolongada de falta de respuestas por parte de las administraciones y a lo que definen como un "maltrato continuado" hacia el colectivo.

Entre las principales reivindicaciones figura la creación de un Estatuto Médico propio que incluya un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente", con reconocimiento de la formación especializada y un quinto nivel. También reclaman una diferenciación retributiva acorde a la responsabilidad del ejercicio médico, la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores por penosidad, y una subida del pago de las guardias hasta el 175%, junto con la garantía de su carácter voluntario.

A estas demandas se suman la recuperación de la paga extra recortada en 2010 mediante un complemento transitorio, la creación de una Mesa de Concertación Médica y la igualdad en la valoración de los servicios prestados en todos los centros. AMYTS incluye además reivindicaciones específicas para los médicos residentes, como mejoras retributivas y complementos por formación, y para áreas especialmente tensionadas como la Odontología de Atención Primaria.

Aunque buena parte de las críticas se dirigen al Ministerio de Sanidad, el sindicato recuerda que las competencias sanitarias están transferidas y que las comunidades autónomas también tienen capacidad para implementar mejoras. En el caso de Madrid, señalan que las reivindicaciones planteadas "siguen siendo las mismas y continúan sin respuesta".

Ante esta situación, AMYTS ha hecho un llamamiento a todos los médicos y facultativos madrileños para secundar la huelga los días 14 y 15 de enero y participar en la manifestación convocada frente al edificio de Sanidad.

Ya a finales de año, señalaron estas dos jornadas como preludio de "acciones de carácter indefinido" si Mónica García sigue sin escuchar sus demandas.