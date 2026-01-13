Un juez abre diligencias para investigar la explosión de gas en un edificio en obras en Carabanchel

El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido el pasado viernes en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel, donde una explosión de gas dejó el fallecimiento de una mujer y al menos nueve heridos, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El suceso se produjo después de las cuatro de la tarde en un inmueble de cuatro plantas que se encontraba en obras, con daños materiales significativos y el colapso parcial del forjado de la última planta.

Tras el siniestro, los servicios de emergencias acudieron al lugar y desplegaron un operativo para atender a los heridos, entre ellos un hombre mayor trasladado con pronóstico grave.

El Consistorio ha anunciado que ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los vecinos afectados, que desde este martes han organizado turnos para retirar sus pertenencias entre los escombros bajo supervisión técnica, dado que las labores de acceso interno al edificio todavía no han sido posibles.

La apertura de diligencias por parte del juez busca esclarecer las circunstancias del accidente, determinar responsabilidades y avanzar en las causas que provocaron la explosión de gas en este edificio en obras, un proceso que continuará bajo investigación judicial en los próximos días.