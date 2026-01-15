"No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios, que quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto". Así se pronunció este jueves Isabel Díaz Ayuso en su primera rueda de prensa tras el parón de las Navidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tildó de "chantaje e ilegalidad" el modelo de financiación del Gobierno de España propuesto a las comunidades autónomas y que ha sido pactado con "un expresidiario", en alusión al líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Está todo pactado nuevamente a espaldas de los españoles, que como siempre nos hemos enterado por el trabajo de la prensa libre. Y lo que vemos es que se ha pactado con el expresidario Junqueras una nueva financiación que otorgaría 5.000 millones de euros más a Cataluña, a los independentistas más bien".

Ayuso censuró que a esto se vayan a sumar "nuevos conceptos inventados" para "cuadrar sus cuentas" y para dar "migajas" al resto de comunidades autónomas "bajo amenazas: o te quedas con el sistema tal y como te lo hemos planteado o te quedas sin nada. Y esto sencillamente es chantaje, es ilegalidad, es falta de solidaridad".

Es "impunidad, robo, abandono a las regiones peor financiadas", continuó enumerando la presidenta. Y el objetivo de todo ello es "construir a una nación paralegal", algo que es "corrupción de Estado". "Y de paso que Cataluña aporte 1.450 millones menos al Fondo de Solidaridad pretenden forzar que Madrid, que es una región internacional, tenga más impuestos y ahogarla directamente", denunció Ayuso, algo que cree que es "la gran obsesión y el sueño húmedo de los independentistas nacionalistas".

En este sentido, recordó que Madrid antes aportaba el 76% del fondo para sufragar los servicios públicos en otras regiones y ahora la aportación será "incalculable". "No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios, que quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto", alertó.

Por ello, la líder del Ejecutivo madrileño cargó contra un Gobierno que lo único que busca es "dividir" y que "no se hable de lo más importante" que es "el futuro común de una Nación". "Perdemos en realidad el trasfondo del asunto y es que nos rompemos como país, como nación, asumámoslo y que además de fondo lo que se quiere es perjudicar abiertamente a la región capital porque es quien le da sentido nacional a España".