Las mejores imágenes de Ayuso y Almeida en el Fitur más triste
La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde han recorrido junto con Don Felipe y Doña Letizia los pabellones expuestos en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo.
Felipe VI saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
Felipe VI saluda al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid. A la izquierda, Doña Letizia saluda a Ayuso.
Los Reyes Felipe VI y Letizia; el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, charlan durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
Los Reyes y las principales autoridades presentes en el acto han acudido vestidos de luto como muestra de respeto hacia los damnificados del accidente de tren de Adamuz.
La Reina Letizia y el Rey Felipe firman en el libro de condolencias por el accidente de Adamuz durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
Los Reyes Felipe VI y Letizia; el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, en IFEMA Madrid.
Junto al alcalde y la presidenta de la Comunidad, los Reyes han recorrido los diferentes pabellones de la feria. También han visitado el stand de la región, de diseño vanguardista e inspiración industrial, concebido como un homenaje al Gran Premio de Fórmula 1.
Felipe VI señala uno de los coches expuestos en IFEMA como muestra de los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1, que tendrá lugar en la capital el próximo mes de septiembre.
Como un guiño al lema de esta edición Madrid Marca, el Ejecutivo autonómico instalará una zona para la realización de tatuajes (permanentes o temporales) con iconografía madrileña: símbolos, letras y otros motivos.
La Reina Letizia durante la inauguración oficial de la 46ª edición de FITUR, dedicada este año a México, país invitado.
A la edición de este año asistirán unas 10.000 empresas de 161 países. Contará con 967 expositores.
La cita anual más importante del sector que reúne a profesionales y visitantes de todo el mundo se celebrará hasta este domingo en IFEMA.