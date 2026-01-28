Ayuso estalla contra Sánchez y avisa de la "situación inédita" de España: tiene a un presidente "por encima de la ley"

La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció este miércoles tras el Consejo de Gobierno que, de forma extraordinaria, se celebró en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Isabel Díaz Ayuso arrancó su intervención lanzando una seria advertencia: "Nuestro país se encuentra en una situación inédita al tener a la cabeza del Gobierno de la nación a un presidente que abiertamente se ha situado por encima de la ley".

En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional arremetió contra la "pretensión" de indultar al exfiscal general del Estado, el condenado Álvaro García Ortiz, después de que ayer se conociera que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite legal, instando al Tribunal Supremo a que emita su informe, tras recibir dos peticiones de dos ciudadanos particulares, según adelantó El País.

Ayuso puso de manifiesto el mensaje que lanza Pedro Sánchez a la más alta instancia jurisdiccional del país y, en general, a todos los ciudadanos: "Nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado".

Para la presidenta, esta "burla a la ley y este homenaje a la impunidad" no se quedan ahí sino que también pueden observarse en el anuncio de regularización de medio millón de inmigrantes que se encuentran actualmente en situación ilegal en nuestro país. En este sentido, señaló que este proceso se hará sin pasar por la Cortes y también sin vincularlo al mercado de trabajo. "Va a crear graves dificultades para gestionar algunos servicios públicos", advirtió.

