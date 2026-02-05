El alcalde de Móstoles descarta dimitir: "Una información periodística no es suficiente"

Rodeado por todo su equipo de gobierno, el alcalde de Móstoles compareció finalmente ante la prensa para negar la información de El País según la cual una exconcejal le denunció por acoso sexual y laboral y el partido lo tapó.

Manuel Bautista dejó caer también que las acusaciones de esta edil serían producto de una venganza al no ver colmadas sus aspiraciones políticas, descartó dimitir y dijo que nadie en el partido le ha pedido que lo haga porque "una información periodística no es suficiente para que se tome ninguna decisión".

Esto chocaría de plano contra la estrategia de los populares de defensa de la prensa y de dar carta de verosimilitud a las informaciones que apuntan a la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez o a los casos de acoso sexual entre las filas socialistas. De hecho, el PP de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción basada en noticias periodísticas y que acabó desembocando en el caso Koldo.

Bautista ha asegurado que en la reunión de esta concejal con el secretario de Organización del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, "se preguntó a la persona, a la concejal, expresamente, si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual, y la respuesta fue clara: no".

Es entonces cuando ha insinuado que todo esto podría responder a una posible venganza por parte de la edil al no obtener el puesto que quería. Según el relato de Bautista, antes y después de las elecciones de 2023, "se produjeron numerosas conversaciones internas durante la elaboración de la lista electoral" para decidir cómo diseñarían el gobierno municipal.

En ese momento, la concejal del PP "manifestó su interés por asumir mayores funciones políticas, llegando a plantear la posibilidad de ser primera teniente de alcalde o, en caso contrario, no presentarse al pleno de investidura, lo que habría hecho caer el acuerdo alcanzado con Vox". En este punto, el alcalde ha asegurado que todos los demás concejales – que en esos momentos posaban de pie junto a él- fueron conscientes de esto pues participaron en la reunión donde esta edil lo planteó.

Según Bautista, "posteriormente, cuando se celebran las elecciones y le decimos que no puede ser, que no va a ser ni vicealcaldesa, que era su objetivo, ni primer teniente de alcalde, como también era su objetivo", se le ofrece estar al frete de la concejalía de Nuevas Tecnologías, a tiempo completo. Ella lo rechazó señalando que, si no era primera teniente de alcalde, no sería concejal a tiempo completo y optaría por regresar a su puesto de trabajo con compatibilidad. Todo esto según el alcalde.

"Tras no alcanzarse esos acuerdos, comenzaron una serie de desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad", ha asegurado Bautista, quien ha informado de que esta persona remitió "ocho o nueve correos" a Isabel Díaz Ayuso trasladando distintas quejas entre las que no estaban las denuncias por abuso sexual.

"Quiero recalcar que quien lanza las acusaciones no solo no recurrió la conclusión del proceso interno del Partido Popular", iniciado por el Comité de Derechos y Garantías Nacionales y que acabó archivando el caso, "sino que tampoco acudió a la vía judicial. Por lo tanto, este alcalde no sabe de qué se tiene que defender", ha lanzado Bautista que ha concluido manifestando que seguirá trabajando con respeto a sus vecinos, a la institución que representa y a "los principios que deben regir la vida pública".