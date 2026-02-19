El gran mercadillo vintage que reúne joyas de España, Francia y Portugal en Alcobendas

El Centro Comercial El Bulevar de La Moraleja, en Alcobendas, acogerá el próximo domingo 22 de febrero la segunda edición del Déballage de La Moraleja, una jornada dedicada a las antigüedades y la decoración que reunirá a profesionales del sector procedentes de distintos puntos de España y de países vecinos. La cita se desarrollará en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.

Tras la edición celebrada durante las pasadas Navidades, el espacio comercial volverá a convertirse en punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y público interesado en piezas de otras épocas y estilos diversos. En esta ocasión participarán más de 30 anticuarios llegados de diferentes partes de España, Francia y Portugal.

Cartel Déballage de la Moraleja - Ayuntamiento de Alcobendas

Objetos de colección

Durante la jornada se ofrecerá una amplia variedad de mobiliario y objetos decorativos. Entre las piezas anunciadas figuran cómodas pintadas, mesas tocineras de madera, lámparas con pantallas de diseño, porcelana para la mesa, cerámica, mesas de bronce y cristal, bustos de escayola, sillas antiguas, espejos venecianos, objetos de plata y alfombras de kilim.

La oferta incluirá también pintura y escultura tanto clásica como contemporánea. Junto a estas piezas, el Déballage incorporará objetos de colección y pequeños artículos singulares como jarras de la firma Royal Doulton, tebeos de Mortadelo y Filemón, cajas de música o relojes de barco, entre otros.

La segunda edición del Déballage de La Moraleja, que se celebra en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, contará con la participación de la Fundación Pablo Horstmann y la Fundación Kambia.