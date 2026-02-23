Madrid levanta en la Castellana la mayor electrolinera dentro de la M-30 con carga ultrarrápida

La Comunidad de Madrid ha iniciado el proyecto de la mayor electrolinera de uso público ubicada dentro de la M-30, que funcionará con energía 100% renovable y contará con una potencia total de 4.000 kilovatios, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. El consejero Carlos Novillo visitará este lunes la parcela de Castellana 276, donde se construirá la infraestructura, que se espera entre en funcionamiento en 2027.

La electrolinera ocupará una parcela de 1.281 metros cuadrados, actualmente degradada, que será restaurada con la instalación. Contará con 19 puntos de carga ultrarrápida para turismos, uno para vehículos pesados de hasta 12 metros y un área de intercambio de baterías para motocicletas y vehículos eléctricos ligeros.

La infraestructura integrará módulos de potencia centralizados, conectores de última generación, surtidores con manguera refrigerada, gestión energética avanzada e integración de baterías de segunda vida.

Integración urbana y sostenibilidad

La estación se ubicará en un punto estratégico, próxima al centro de negocios de Madrid y a la nueva estación intermodal de Chamartín Clara Campoamor, favoreciendo la recarga de vehículos comerciales.

El proyecto incluye un sistema energético con paneles solares semitransparentes, logrando autoconsumo y un excedente neto anual superior a 35.000 kWh. También contará con fachada fotocatalítica que elimina contaminantes y purifica el aire, y un sistema de trazabilidad de la energía renovable en tiempo real.

La Comunidad de Madrid lidera la gestión de ayudas para fomentar la movilidad eléctrica, con más de 37.000 vehículos subvencionados y 32.000 puntos de recarga, concentrando más del 30% de los pagos nacionales en este ámbito.

La nueva electrolinera contribuirá a reducir gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes, ofreciendo a los ciudadanos una infraestructura moderna y eficiente.