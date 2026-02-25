Desarticulan la mayor "guardería de droga" en Madrid que almacenaba 3.400 kilos de cocaína en naves industriales

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína que operaba desde dos naves industriales situadas en Alcobendas y Fuente el Saz, en la Comunidad de Madrid. La operación se ha saldado con 12 detenidos, la incautación de más de 3.400 kilos de cocaína, diez armas de fuego y más de un millón de euros en efectivo, según ha informado la Dirección General de la Policía.

La investigación comenzó a principios de 2024 y se intensificó a mediados de 2025 tras la intervención en Suecia de un camión con droga procedente de España. La colaboración policial con Suecia, Polonia y Portugal permitió avanzar en las pesquisas y localizar una nave industrial en Alcobendas que funcionaba como centro logístico de la red.

La organización actuaba como un prestador de servicios especializado en la recogida, almacenamiento, manipulación y envío de cocaína a distintos países europeos. Los responsables de la droga ordenaban los transportes y la red se encargaba de ejecutar la logística.

Los investigados se desplazaban al sur de España para recoger la sustancia y la trasladaban hasta Madrid, donde disponían de dos naves alquiladas. En estos inmuebles simulaban desarrollar actividades industriales para no levantar sospechas.

Una vez almacenada la droga, la dividían en partidas destinadas a diferentes clientes. Posteriormente organizaban nuevos envíos en vehículos modificados con habitáculos ocultos, conocidos como caletas.

Vehículos lanzadera y medidas de contravigilancia

El transporte de la cocaína se realizaba en convoy. Utilizaban furgonetas alquiladas a nombre de terceras personas para portar la carga, acompañadas de turismos que actuaban como lanzaderas y vehículos de seguridad.

Según la Policía Nacional, adoptaban medidas de contravigilancia para detectar posibles controles y advertir con rapidez de la presencia policial. Este modus operandi quedó acreditado tras varias intervenciones. A finales de enero, los agentes interceptaron en una autopista de Irún una furgoneta con destino a Países Bajos que transportaba 125 kilos de cocaína ocultos en una cavidad lateral.

El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización preparaba un nuevo transporte. Tras un dispositivo de vigilancia, comprobaron que repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur peninsular —en esta ocasión a una zona próxima a San Juan del Puerto (Huelva)—, estancia en los alrededores de Sevilla y regreso posterior a Madrid.

Ante la inminencia de la distribución, se activó un operativo en el que participó el Grupo Especial de Operaciones (GEO), que asaltó la nave de Alcobendas. Nueve integrantes fueron detenidos en ese momento y otros dos fueron interceptados en un área de servicio cercana cuando trataban de abandonar el lugar. Posteriormente se arrestó a una duodécima persona vinculada con la actividad delictiva.

En la nave de Alcobendas se localizaron fardos de arpillera en el interior de una furgoneta y en una estancia del inmueble, con un peso total de 3.250 kilos de cocaína. También se intervinieron envasadoras al vacío, film industrial y otros materiales.

Armas ocultas en un falso techo

En la nave de Fuente el Saz, los agentes hallaron un subfusil semiautomático, cargadores, munición y alrededor de 500 gramos de hachís ocultos en un falso techo. Además, en seis registros domiciliarios autorizados judicialmente se incautaron otros 25 kilos de cocaína, un vehículo caleteado, dos fusiles, un chaleco antibalas, munición, dinero en metálico, equipos informáticos y terminales móviles pendientes de análisis.

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) localizó en otro vehículo una caleta que ocultaba dos armas largas y dos cortas, todas ellas municionadas.

En total se han intervenido diez armas de fuego —siete reales y tres simuladas—, seis automóviles —dos de ellos con compartimentos ocultos— y más de 1.000.000 de euros en efectivo.

Entre los arrestados figura una mujer identificada como Paula, considerada la responsable operativa de la organización. Trabajaba en la estructura junto a dos de sus hijos, que también fueron detenidos. Fue arrestada posteriormente al resto del grupo, cuando intentaba huir con cerca de un millón de euros en efectivo.

Los 12 detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y contra la salud pública.