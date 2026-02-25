Madrid se rinde al glamour canino: así serán los "Oscar de los perros"

Madrid desplegará su alfombra roja más peluda el próximo 14 de marzo, cuando el Hotel Ilunion Pío XII se transformará en el epicentro del glamour canino con la celebración de la Gala de la Fundación Impulso para el Futuro, un evento que muchos ya bautizan como los auténticos "Oscar de los perros".

Trajes de gala, flashes, emoción contenida y nervios de última hora. Pero, en lugar de actores y actrices, los protagonistas serán algunos de los mejores ejemplares del panorama canino nacional, que competirán por alzarse con el título de Mejor Perro del Año tras doce meses de intensa competición.

La cita pondrá el broche final a un exigente concurso basado en el ranking oficial de la Fundación Impulso para el Futuro, un sistema que no solo premia la belleza, sino también valores como salud, equilibrio, genética responsable, temperamento y bienestar animal. En otras palabras, aquí no gana solo el más fotogénico, sino el que mejor representa al "perro 10" del siglo XXI.

Los nominados: la crème de la crème del mundo canino

En total, 45 ejemplares desfilarán por la alfombra roja de esta edición. Entre ellos se encuentran los primeros clasificados de los distintos rankings: Absoluto, Joven, Veterano, Razas Españolas, Grupos de Cría y representantes de los distintos grupos caninos. Un auténtico "quién es quién" del mundo perruno, con criadores, propietarios y representantes viviendo la noche más especial del año.

Durante la cena de gala se irán entregando los diferentes galardones hasta llegar al momento más esperado: el anuncio del Mejor Perro del Año, el premio que concentra todas las miradas y que, como en Hollywood, solo puede llevarse uno.

Criadores en el punto de mira (y con estatuilla)

La noche no será solo para los perros. La Gala también reconocerá al Mejor Criador del Año y al Mejor Criador de Razas Españolas, dos distinciones que buscan poner en valor la cría ética, responsable y comprometida con el bienestar animal. Todos los criadores nominados recibirán un trofeo oficial de la Fundación como símbolo de excelencia y buenas prácticas.

Como cada año, el evento incluirá además un homenaje póstumo a un criador de referencia, en reconocimiento a toda una vida dedicada al mundo canino. Un momento emotivo que suele arrancar los aplausos más largos de la noche.

Detrás del brillo de los focos, la Fundación Impulso para el Futuro reivindica un mensaje claro: el futuro del mundo canino pasa por la cría responsable, la divulgación científica y el respeto al bienestar animal. La gala es, ante todo, un escaparate para mostrar que es posible combinar espectáculo, reconocimiento público y compromiso ético.