¿Resfriado o alergia? Los altos niveles de polen disparan los síntomas en Madrid

La congestión nasal, los estornudos y la mucosidad se repiten estos días entre miles de madrileños. En pleno invierno, muchos dudan si atraviesan un resfriado o si los síntomas responden a un episodio de alergia.

La realidad es que la floración de las cupresáceas, el polen más abundante en esta estación y, prácticamente, el único que provoca alergias durante el invierno, está en pleno desarrollo. Esta familia incluye especies como las arizónicas —muy frecuentes en jardines y setos—, además de cipreses, tuyas y enebros, que actualmente se encuentran en periodo de polinización.

En la Comunidad de Madrid, las previsiones para este viernes 27 y el sábado 28 de febrero sitúan niveles altos de polen de cupresáceas en Alcobendas, Aranjuez, Getafe, Arganzuela, el barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria. En Coslada y Las Rozas se esperan niveles medios, mientras que en Collado Villalba serán bajos.

Según explican desde la CAM, el riesgo aumenta durante las horas centrales del día y puede disminuir cuando bajan las temperaturas o se registran precipitaciones. También se recuerda que en jornadas de tormenta con alto contenido eléctrico o vientos fuertes el polen puede movilizarse y mantenerse en el aire.

Ante esta situación, se subraya la importancia de que cada persona conozca el tipo de polen al que es alérgica para reducir la exposición en la medida de lo posible.

Entre las recomendaciones para aliviar los síntomas durante estos episodios se encuentran mantener una adecuada higiene —lavando con frecuencia manos, cara, nariz y ojos con agua fresca—; evitar el contacto directo con las plantas productoras del polen responsable; y seguir la medicación prescrita por el médico. Se advierte, además, de que los antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminuir la atención, por lo que se debe tener precaución al conducir o realizar actividades que requieran concentración.

En el exterior, se aconseja proteger boca, nariz y ojos con gafas de sol y mascarilla, y desplazarse en coche con las ventanillas cerradas, evitando, si es posible, trayectos en moto o bicicleta. En el domicilio, se recomienda limpiar con aspirador y bayetas húmedas, dormir con las ventanas cerradas y utilizar filtros de polen en el aire acondicionado de viviendas y vehículos, si se dispone de ellos.

Además del polen, otros factores pueden empeorar los síntomas en personas alérgicas, como los humos y vapores, los olores fuertes, la contaminación atmosférica, los cambios bruscos de temperatura o el ejercicio físico sin preparación.