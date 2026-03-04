Una exposición única de Cristina Lucas permite ver arte contemporáneo en el Four Seasons Hotel Madrid

El Four Seasons Hotel Madrid abre la Suite Real para una intervención especial de la artista española Cristina Lucas, en colaboración con Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza. La exposición reúne una selección de sus obras más representativas, conocidas por su mirada crítica sobre las estructuras de poder, la historia oficial y la memoria colectiva. Este proyecto permite experimentar el arte contemporáneo en un entorno exclusivo y sofisticado, generando un diálogo directo entre la obra y el espacio.

La Suite Real, situada en la segunda planta del hotel, ocupa 431 metros cuadrados donde historia, arte y modernidad se combinan. Los visitantes podrán recorrer la intervención de Cristina Lucas y descubrir cómo sus obras dialogan con la arquitectura y el lujo del hotel, ofreciendo una experiencia artística íntima y diferenciadora.

Horarios y precio de entrada

La exposición se podrá visitar durante cuatro días, con pases de mañana a las 11:00 y 12:00, y de tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00. El jueves 5 de marzo habrá un único pase a las 17:00. La entrada cuesta 5 euros, y el importe se donará íntegramente a la asociación CRIS contra el cáncer, sumando un componente solidario a la visita.

Esta intervención ofrece a los asistentes la oportunidad de contemplar la obra de una de las artistas españolas con mayor proyección internacional fuera de los circuitos tradicionales de museos y galerías. La combinación de arte contemporáneo, historia y lujo convierte la visita en un evento exclusivo y único dentro de la Semana del Arte de Madrid.