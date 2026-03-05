Rita Maestre denuncia que hombres "borrachos" llaman a su puerta creyendo que "pueden pagar por sexo"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado este jueves que lleva "más o menos un año" sufriendo episodios de acoso en su propio domicilio después de que su dirección haya sido difundida en internet como supuesto lugar donde se ofrecen servicios sexuales. La concejal lo ha relatado así en un vídeo publicado en redes sociales, a solo unos días del 8M.

"Últimamente hay muchas mujeres que están denunciando casos de acoso muy graves. Y bueno, yo llevo guardándome mucho tiempo algo que me está pasando", arranca Maestre.

Según cuenta, todo comienza hace aproximadamente un año, cuando empiezan a aparecer hombres llamando al telefonillo de su casa, algunas veces incluso por la noche. Las primeras veces, continúa la edil, no abre "porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error". Sin embargo, en una ocasión uno de esos hombres sube hasta su puerta: "Empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo "Rita, ábreme la puerta"".

Al preguntarle quién era, el hombre le responde que "ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram". Es en ese momento, explica Maestre, cuando decide acudir a la policía y presentar una denuncia.

Tras varias semanas de investigación, asegura que los agentes le trasladan que alguien está publicando su dirección en anuncios anónimos "como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales". "Es decir, hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", matiza.

Rita Maestre (Más Madrid) relata que desde hace un año sufre acoso en su domicilio tras publicarse su dirección como supuesto lugar de servicios sexuales: "Esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierda, si no fuera feminista" pic.twitter.com/Duce6dJfDF — Libertad Digital (@libertaddigital) March 5, 2026

Según su relato, el último episodio habría tenido lugar hace solamente dos semanas. En muchos casos, añade la portavoz de la formación, estos hombres aparecen "borrachos y a cualquier hora del día", algo que le produce "miedo", "repugnancia" y "desgaste emocional", especialmente porque vive con sus dos hijas pequeñas, de tres años y seis meses.

"Son perfiles anónimos, organizados, que se creen impunes para acosar. Es el cansancio, porque claro que a veces pienso si merece la pena, porque esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierda, si no fuera feminista. Es un acoso político por ser mujer, por tener las ideas que tengo, por ser una política visible, por presentarme a las elecciones y hacer política", denuncia.

Tras conocerse el vídeo, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado el apoyo total del Gobierno Municipal, así como la "absoluta condena y repulsa" ante los hechos. También ha ofrecido a la de la oposición toda la ayuda necesaria, tanto del propio Consistorio como de la Policía Municipal. "Vamos a darle toda la protección que necesite y si es necesario incrementarla, se incrementará", ha insistido al ser preguntada por la denuncia.