La izquierda utiliza el 8M para tratar de cercar a Ayuso con el caso de acoso en Móstoles

El acto institucional del Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos se ha convertido este viernes en un escenario de confrontación política. Las portavoces de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), han aprovechado este día para lanzar una ofensiva coordinada contra Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan de mantener en su cargo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras las denuncias de acoso sexual y laboral presentadas por una exedil popular.

La ofensiva de Más Madrid y PSOE

La portavoz de Más Madrid ha calificado de "hipocresía y cinismo" la gestión de la presidenta regional. Bergerot ha afirmado que Ayuso está "implicada en encubrir" el caso de Móstoles y ha ironizado con que la mandataria está "a un paso" de premiar al regidor "por resistir bien fuerte a las denuncias".

Según la jefa de la oposición, la presidenta "dejó tirada" a la concejal cuando esta acudió a pedir ayuda, al tiempo que ha criticado que no haya tenido palabras para las niñas asesinadas en bombardeos internacionales mientras premia a las mujeres iraníes.

Por su parte, Espinar ha centrado su crítica en la falta de decisiones ejecutivas. La portavoz del PSOE en la Asamblea ha señalado que lo que se espera de una presidenta es que "deje de mantener en su puesto a un alcalde un mes después de haber sido acusado de acoso". La socialista también ha recordado la situación en Alcalá de Henares, acusando a la alcaldesa Judith Piquet de intentar mantener al ya dimitido jefe de la Policía Local, sobre quien pesan acusaciones de violencia de género.

El PP reivindica el modelo de "mujeres libres"

Frente a las críticas, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha marcado distancias con lo que denomina el "feminismo de la izquierda". Para los populares, la izquierda intenta presentar a las mujeres como un "bloque monolítico y victimizado", mientras que el modelo de Madrid defiende a la mujer "individual y libre". Pache ha subrayado que Madrid es la región con el mercado laboral "más paritario de España" y con la menor tasa de paro femenino, cuatro puntos por debajo de la media nacional.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha recordado que su formación ha sido pionera en situar a mujeres al frente de las instituciones. "Igualdad no es decirle a las mujeres a quién tienen que votar o cómo tienen que actuar", ha aseverado Serrano, reivindicando que las políticas de su partido han permitido "romper muchos techos de cristal" con las primeras presidentas del Congreso, el Senado o comunidades autónomas.